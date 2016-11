60-Jähriger bricht durch Hallendach und stirbt

Tödlicher Arbeitsunfall

Fulda - Ein 60-jähriger Mann ist in einem Fuldaer Gewerbegebiet durch das Dach einer Lagerhalle gebrochen und beim Aufprall tödlich verletzt worden.

Der Mann sei am Samstag über eine feste Außenleiter auf das etwa acht Meter hohe Dach gestiegen, um von dort aus auf Bäume zu schauen, die geschnitten werden sollten, teilte die Polizei in Fulda mit. Aus bislang ungeklärten Gründen brach er dabei durch eine transparente Welllichtplatte im Hallendach. Er fiel zuerst auf Papierrollen, die in dem Gebäude gelagert wurden, und schlug anschließend mit dem Kopf auf dem Hallenboden auf. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (dpa)

