Auto brennt nach Unfall aus - vier Verletzte

Von der Straße abgekommen

+ © Feuerwehr Wiesbaden Das ausgebrannte Auto auf der Maaraue Wiesbaden © Feuerwehr Wiesbaden

Wiesbaden - Nach einem Unfall auf der Maaraue am Rhein im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim ist ein Auto ausgebrannt.

Nach einem Unfall auf der Maaraue am Rhein in Wiesbaden ist ein Auto ausgebrannt. Der mit vier Insassen besetzte Wagen war am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke gekracht, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Insassen wurden verletzt, konnten sich aber selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser und Schaum, die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (dpa)