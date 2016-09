Autofahrer stirbt bei Unfall auf A45

Ungebremst in einen Sattelzug gekracht

Wetzlar - Ein Fahrer eines Kleinlastwagens ist bei einem Unfall auf der Autobahn 45 in Mittelhessen ums Leben gekommen.

Der Mann krachte bei Wetzlar offenbar ungebremst in einen Sattelzug, wie die Polizei heute berichtete. Zuvor hatte ein Autofahrer im Baustellenbereich bremsen müssen. Das sah der Fahrer des Sattelzuges zu spät, fuhr auf und kam zum Stehen. Dann raste der Kleinlastwagenfahrer in den Lkw. Der Mann wurde eingeklemmt und musste aus dem Führerhaus befreit werden. Er starb wenig später im Rettungswagen an seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn in Richtung Hanau wurde für die Bergung gesperrt. dpa

