Gegen Baum geprallt

Rothenberg - Ein 47-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall im Odenwald getötet worden.

Sein Fahrzeug kam nahe Rothenberg in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen starb. (dpa)

