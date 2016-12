Baustoff-Lagerhalle brennt: hoher Sachschaden

Eine Person mit Rauchvergiftung

Oberursel - Beim Brand einer Lagerhalle in Oberursel sind heute Vormittag voraussichtlich mehrere hunderttausend Euro Sachschaden entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer war heute Vormittag aus zunächst unbekannten Gründen im Dachstuhl der Halle ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Halle, die zu einer Firma für Baustoffhandel gehört, wurde „hochbrennbares Material" gelagert. Weitere Gebäude waren von dem Feuer aber nicht betroffen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, die Löscharbeiten dauerten am frühen Nachmittag an. (dpa)

