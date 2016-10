Bewährungsstrafe für Millionendieb

Langjähriger Mitarbeiter gesteht vor Gericht

Gießen - Nach dem Diebstahl von 1,3 Millionen Euro aus einer Bank in Gießen ist ein langjähriger Mitarbeiter des Geldhauses zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

"Ich habe die Tat aus reiner Verzweiflung begangen, ich wusste einfach nicht mehr weiter", sagte der 56-Jährige heute vor dem Amtsgericht Gießen. Der damalige Mitarbeiter der Volksbank Mittelhessen hatte Anfang Januar das Bargeld aus der Zentrale des Geldhauses entwendet, dann zunächst in einem Waldstück bei Pohlheim (Kreis Gießen) und wenige Tage später bei seiner unwissenden Schwiegermutter versteckt.

Bei der Tat machte er sich das Batteriefach eines Hubwagens zunutze, in dem er die Geldpäckchen versteckte. "In einem nicht kameraüberwachten Lagerraum entnahm er das eingeschweißte Geld aus dem Fach, verpackte es in einer Tasche und verdeckte es mit seiner Jacke. Dann verließ er die Bank über den Ausgang zur Tiefgarage mitsamt der Beute", schilderte Staatsanwalt Thomas Hauburger das Vorgehen. Um ein Alibi zu haben, sei der 56-Jährige anschließend zu einer Apotheke gefahren. Auf dem Weg dorthin habe er das Geld in dem Wald deponiert.

Erst rund zwei Monate nach dem Diebstahl tauchte der größte Teil des Geldes wieder auf. Der Angeklagte hatte das Versteck nach seiner Festnahme im März verraten. Auch vor Gericht räumte der Angeklagte über seinen Verteidiger den Diebstahl ein. Es habe zuvor Schwierigkeiten innerhalb der Familie gegeben. "Mein Mandant kann es sich bis heute nicht erklären, aber irgendwann war die wohnliche Situation Zuhause für ihn nicht mehr erträglich. Er brauchte Geld, um ein Häuschen zu kaufen und wollte damit allem entfliehen", sagte Verteidiger Carsten Dalkowski.

Bilder: Zehn kuriose Kriminalfälle 2015 in Hessen Zur Fotostrecke

Der Angeklagte sagte, er sei seit über 25 Jahren psychisch krank und leide unter Depressionen. Eine schwere Erkrankung seiner Ehefrau habe ihm immer weiter zugesetzt. Heute allerdings wünsche er sich nichts sehnlicher, als mit seiner Frau noch möglichst lange glücklich zu sein. "Ich schäme mich für meine Tat", sagte der Mann unter Tränen und entschuldigte sich. "Im Alter von 56 Jahren sollte ich wissen, dass so etwas nicht gut geht. Mit dem Diebstahl habe ich der Bank großen Schaden zugemutet, doch das wurde mir erst im Zuge der Ermittlungen bewusst."

Die Vorsitzende Richterin betonte, dass der Angeklagte seinem Arbeitgeber "massiv geschädigt und sein Vertrauen missbraucht" habe. Zugunsten des 56-Jährigen wertete das Gericht unter anderem dessen wenig durchdachtes Vorgehen und Geständnis sowie die vollständige Rückgabe des Geldes.

Die irrsten wahren Geschichten der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa