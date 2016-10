Beweisaufnahme zu Polizistenmord abgeschlossen

Prozess in Limburg

Limburg - Im Prozess um einen tödlichen Angriff auf einen Polizisten hat das Landgericht Limburg heute die Beweisaufnahme geschlossen. Noch am Freitag war die Verhandlung wegen neuer Beweisanträge ins Stocken geraten.

Der Vertreter der Anklage will am frühen Nachmittag mit seinem Plädoyer beginnen. Es geht dabei um den Vorwurf des Mordes: Ein 28-Jähriger soll an Heiligabend des vergangenen Jahres am Bahnhof von Herborn einen 46 Jahre alten Polizisten erstochen und dessen Kollegen (47) schwer verletzt haben. Die Beamten waren gerufen worden, weil der Angeklagte zuvor in einem Regionalzug als aggressiver Schwarzfahrer aufgefallen war. Die ersten Plädoyers waren ursprünglich bereits am Freitag erwartet worden. Doch die Verteidigung hatte noch Klärungsbedarf und stellte mehrere Beweisanträge, die das Gericht größtenteils aber ablehnte.

Auch einen Beweisantrag seitens der Nebenklage heute wiesen die Richter zurück. Das Landgericht verhandelt den Fall seit Anfang Juni. Der Angeklagte will wegen schwieriger Sichtverhältnisse die Opfer nicht als Beamten erkannt haben. Er habe einen Angriff von Rockern befürchtet und sich bedroht gefühlt. Um die Lichtverhältnisse zu überprüfen, hatte das Landgericht Ende September den Tatort besucht. (dpa)

Prozess um tödlichen Messerangriff auf Polizisten Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa