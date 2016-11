Die Chatten - wer waren die Vorläufer der Hessen?

Zur Geschichte des germanischen Volksstamms

Frankfurt - Die Vorläufer der Hessen - die germanischen Chatten - lassen sich bis in die römische Antike zurückverfolgen. Zwar dürften Chatten und Hessen nicht gleichgesetzt werden, wie der Landesarchäologe Udo Recker erklärt. Doch der Name Hessen lasse sich von den Chatten ableiten.

+ Michael Slansky im Gewand eines chattischen Kriegers mit Schild und Speer. © dpa Die Chatten stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem elbgermanischen Kulturraum, den sie vermutlich um das Jahr 10 v. Chr. verließen und sich dann an der oberen und mittleren Lahn niederließen. In dieser Gegend blieben sie nach Angaben des hessischen Landesarchäologen Udo Recker offensichtlich nur wenige Jahre, denn bereits kurz vor der Zeitenwende finden sich dort wiederum andere germanische Bevölkerungsgruppen, die dem wesergermanischen Kulturraum zuzuordnen sind. Spätestens in der Mitte des 2. Jahrzehnts des 1. Jahrhunderts n. Chr. verlagerte sich der Siedlungsraum der Chatten im Wesentlichen in das Kasseler Becken, in die Ebene von Fritzlar-Wabern und in die westhessische Senkenlandschaft bis an den Rand des Gießener Beckens.

In Reaktion auf die Umsiedlungspolitik der Römer und deren wechselnde Bündnisse mit und gegen einzelne germanische Bevölkerungsgruppen kam es in den germanisch aufgesiedelten Räumen rechts des Rheins zu einem räumlichen Hin und Her unterschiedlicher Gruppen. So rücken auch die Chatten zeitweise in das Vakuum vor, das durch die römisch gelenkte Umsiedlung anderer germanischer Gruppen in das linksrheinische Gebiet entstanden war. "Für die Chatten wie auch für andere germanische Bevölkerungsgruppen gilt: Mal standen sie auf der Seite Roms, mal waren sie dessen Feinde", berichtet Recker.

+ Das rekonstruierte Schild mit Eisenspitze eines chattischen Kriegers. © dpa Grundsätzlich waren die Römer aber sicherlich bestrebt, Germanen und damit auch die Chatten auf Abstand zu halten. Unter dem römischen Kaiser Domitian kommt es im Jahr 83 n. Chr. zu den so genannten Chattenkriegen und einem Vordringen römischer Truppen bis weit in das heutige Hessen hinein. Eine letzte Erwähnung der Chatten in antiken Schriftquellen datiert in das Ende des 4. Jahrhundert n.Chr. Im Zusammenhang mit einem Feldzug gegen die Franken am Rhein werden neben weiteren germanischen Bevölkerungsgruppen auch die Chatten genannt.

Die Chatten, die ursprünglich von der Elbe herkommend bis in das Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen gelangt waren, sind dem Landesarchäologen zufolge nicht gleichzusetzen mit denen, die Jahrhunderte später noch im heutigen Hessen siedelten. "Wir müssen davon ausgehen, dass es aufgrund dieser Rahmenbedingungen und im Verlauf der vielen Jahrhunderte hinsichtlich der Zusammensetzung dieser Bevölkerungsgruppe durchaus zu Veränderungen gekommen ist", sagt Recker. Es sei immer wieder zu beobachten, dass im Verlauf der Geschichte ab einem gewissen Zeitpunkt der Name einer Bevölkerungsgruppe synonym für die Region, in der diese angesiedelt ist, verwendet werde - so wie das auch bei den Chatten der Fall sei.

Ein anderes Beispiel für diese Entwicklung ist laut Recker südlich von Hessen zu finden: Die Einwanderung der Sueben hat dort dafür gesorgt, dass der Landstrich heute Schwaben heißt. "Es ist dasselbe Wort. Deswegen sind die heutigen Schwaben in ihrer Masse noch lange nicht die direkten Nachfolger der Sueben. Und ebenso wenig sind die heutigen Hessen allesamt direkte Nachfahren der Chatten", betont der Landesarchäologe. Über die Jahrhunderte gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass "die" Chatten stets die gleichen waren, nach seiner Auffassung eher gering. (dpa)

