Demos für und gegen Sexualkunde-Lehrplan

2000 Teilnehmer erwartet

Wiesbaden - Im Streit um den neuen Sexualkunde-Lehrplan für die hessischen Schulen sind am Wochenende zwei Demonstrationen in Wiesbaden geplant.

Die Befürworter des Lehrplans, der als Ziel die Akzeptanz sexueller Vielfalt enthält, rechnen bei ihrer Kundgebung am Sonntag (30. Oktober) mit mehr als 2000 Teilnehmern. Aufgerufen hat das "Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt - gegen Diskriminierung und Ausgrenzung" aus mehr als 50 Vereinen und Initiativen sowie Gewerkschaften und Parteien. Ihr Demonstrationszug soll sich ab 11.00 Uhr vom Wiesbadener Hauptbahnhof bis zum Dernschen Gelände in der Stadtmitte bewegen. Dort ist ab 12.00 Uhr eine Kundgebung geplant. "Wir wollen ein möglichst buntes Zeichen setzen, um die Offenheit Hessens zu zeigen", sagte der Sprecher der Organisatoren, Manuel Wüst.

Der Lehrplan ist bereits im September per Ministererlass in Kraft gesetzt worden. Gegner des Lehrplans wollen ab 14.00 Uhr vor dem Kultusministerium demonstrieren. Aufgerufen hat das ultrakonservative "Aktionsbündnis Ehe und Familie" unter dem Motto "Elternrecht achten - Indoktrinierende Sexualerziehung stoppen". Das Bündnis wendet sich gegen die Infragestellung "der natürlichen Geschlechter und Familienbilder". Die Anmelderin hatte bereits unter anderem in Baden-Württemberg Stimmung gegen ähnliche Änderungen gemacht. (dpa)

