Ermittlung gegen Moscheeverein: Über 160 Polizisten im Einsatz

Maßnahme gegen Salafisten

Kassel - Die Polizei hat fünf Objekte rund um den "Almadinah Islamischer Kulturverein" im Raum Kassel durchsucht. Die Aktion am Mittwochmorgen geschah im Zuge eines vereinsrechtlichen Ermittlungsverfahrens, wie das hessische Innenministerium mitteilte.

Mehr als 160 Einsatzkräfte durchsuchten dabei die Wohnungen der Geschäftsführer sowie Räume des laut Ministerium salafistisch ausgerichteten Moscheevereins. Die Maßnahmen "richten sich gezielt gegen einen Treffpunkt der Salafisten-Szene, in dem zum Dschihad aufgerufen und Hass gegen unsere tolerante Gesellschaft geschürt wird", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) nach einer Mitteilung. An Extremisten werde das Signal gesendet, dass es "in Hessen keinen Platz für Hassprediger" gebe. (dpa)

