Fünf Verletzte und 15 Kilometer Stau nach Unfall auf A3

Bad Camberg - Auf der A3 bei Bad Camberg hat es am Morgen mal wieder gekracht. Die Folge: Fünf Verletzte und ein Stau von knapp 15 Kilometern.

Bei einem Unfall auf der vielbefahrenen Autobahn 3 sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Sie kamen heute Vormittag nach Angaben der Autobahnpolizei in Wiesbaden in ein Krankenhaus. Informationen über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor. Zwischen Limburg und Bad Camberg waren am Morgen im dichten Berufsverkehr sieben Autos und ein Sattelschlepper ineinandergerast. Wie es dazu kam, war zunächst ebenfalls unklar. Das Trümmerfeld blockierte die komplette Autobahn in Richtung Frankfurt. Autofahrer mussten über den Strandstreifen ausweichen.

"Die Wagen waren so stark beschädigt, dass sie nicht ohne Abschlepper von der Straße zu bewegen waren", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die Räumung dauerte mehrere Stunden. Der Verkehr staute sich bis auf einer Länge von 15 Kilometern. (dpa)

