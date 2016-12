Urteil gegen sogenannte Reichsbürger bestätigt

Auseinandersetzung mit Finanzbeamtin

+ © dpa Fünf sogenannte „Reichsbürger“ sitzen wegen Freiheitsberaubung auf der Anklagebank in Fulda. Sie sind Angehörige der „Freien Arbeits- und Interessengemeinschaft Volksaufklärung“. © dpa

Fulda - In einem Berufungsprozess hat das Landgericht Fulda die Strafen gegen sieben sogenannte Reichsbürger bestätigt. Die Männer hatten eine Finanzbeamtin daran gehindert, in ihrem Dienstwagen wegzufahren. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und zahlen weder Bußgelder noch Steuern.

Die Männer kündigten nach der heutigen Urteilsverkündung an, keine Rechtsmittel einlegen zu wollen. Das Amtsgericht Fulda hatte den Hauptangeklagten im Januar 2014 wegen Freiheitsberaubung zu einer Bewährungsstrafe und die anderen zu je 400 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Männer hatten eine Finanzbeamtin daran gehindert, in ihrem Dienstwagen wegzufahren. Die Frau wollte bei einem der sieben einen Zahlungsrückstand kassieren.

Die Angeklagten sind Anhänger der sogenannten "Freien Arbeits- und Interessengemeinschaft Volksaufklärung". Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und ignorieren amtliche Bescheide und zahlen weder Bußgelder noch Steuern. Nach Angaben des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) wird die Reichsbürgerbewegung seit November bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. (dpa)