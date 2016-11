Fußgängerin in Maintal angefahren und schwer verletzt

Unfall-Zeugen gesucht

Maintal - Bei einem Unfall in Dörnigheim wird eine 38 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gestern Nachmittag, gegen 16.25 Uhr, wurde eine 38-jährige Frau in Maintal-Dörnigheim von einem Auto erfasst, als sie die Kennedystraße in Höhe eines Lokals an einer Stelle überqueren wollte, wo weder ein Fußgängerüberweg noch eine andere geeignete Möglichkeit existiert. Die Fußgängerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nicht ansprechbar war und sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort ergaben die weiteren Untersuchungen, dass keine Lebensgefahr besteht. Der 57-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181/43020. (dr)

