Grusel-Clowns mit Kettensäge und Axt unterwegs

Polizei gibt Tipps

Gießen - Grusel-Clowns haben in den vergangenen Tagen in Mittelhessen mehrfach ihr Unwesen getrieben. Darunter waren Maskierte, die in Marburg mit einer Kettensäge und einer Axt Passanten erschreckt hatten, wie die Polizei heute in Gießen mitteilte.

Ob die Gegenstände echt waren, blieb zunächst unklar. Bürger meldeten weitere Vorfälle in Wetzlar, Reiskirchen (Kreis Gießen) und Bad Endbach (Kreis Marburg-Biedenkopf). In Rosbach (Wetteraukreis) erschreckte ein Clown mit weißer Harlekin-Maske und Vorschlaghammer ein Kind. Ein Passant in Marburg blieb nach Angaben der Polizei "cool", als in der Nacht zum Donnerstag ein Clown mit Axt ihm von hinten auf die Schulter klopfte.

Er habe diesem dann klar gemacht, dass man so etwas nicht mache, woraufhin der Clown verschwand. Die Polizei rät dazu, bei ähnlichen Vorfällen laut um Hilfe zu rufen, wenn möglich den Rückzug anzutreten und den Notruf 110 zu wählen. Mit Blick auf Halloween am kommenden Montag merkte die Polizei an: "Ganz sicher finden Sie in diesem Jahr auch ein kreativeres Kostüm als das eines Grusel-Clowns." (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa