Entwarnung nach Vogelgrippe-Fall im Opel-Zoo

H5N8-Virus

Kronberg - Das H5N8-Virus konnte bei keinem weiteren Tier nachgewiesen werden. Der Opel-Zoo sollte bereits am Samstag wieder öffnen. Zugang zu den Vögeln haben die Besucher in den nächsten Wochen aus Sicherheitsgründen jedoch nicht.

Nach dem Nachweis des Vogelgrippeerregers H5N8 bei einem Rosapelikan im Opel-Zoo in Kronberg (Taunus) hat der Landkreis vorläufig Entwarnung gegeben. Es gebe keine weiteren positiven Befunde, teilte der Hochtaunuskreis am Freitagabend mit. Bereits am Samstag (9 Uhr) sollte der Zoo wieder öffnen. Bis zum endgültigen Abschluss aller Untersuchung besteht jedoch kein Zugang zu den im Zoo gehaltenen Vögeln, einschließlich der Pinguin-Anlage. "Wir sind alle sehr erleichtert", sagte eine Zoosprecherin. Unverzüglich nach dem positiven Befund am Dienstag war der Zoo vorübergehend geschlossen worden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Es wurden Proben bei sämtlichen im Zoo gehaltenen Vögeln entnommen. Am Freitagnachmittag lagen die Befunde vor, wonach bei keinem weiteren Vogel das Virus nachgewiesen wurde.

Die Untersuchungen hätten bislang auch keinerlei Anzeichen auf eine mögliche Weiterverbreitung des Virus in Betrieben außerhalb des Zoos ergeben. Nun müssen sämtliche Zoo-Vögel den europäischen Vorschriften entsprechend genau 21 Tage nach der ersten Untersuchung noch ein zweites Mal untersucht werden. Der Besuch aller anderen Tiere des Opel-Zoos ist laut Landkreis unbedenklich möglich.

Der um den Zoo eingerichtet Sperrbezirk sowie das Beobachtungsgebiet bleiben in der bisherigen Abgrenzung bestehen, mindestens solange, bis alle Aufhebungsuntersuchungen mit negativem Ergebnis abgeschlossen wurden. Laut hessischem Landwirtschaftsministerium sind in beiden Zonen insgesamt rund 360 Ställe betroffen, die überwiegend kleine Betriebe und Hobbyhaltungen seien. Bei dem Rosapelikan, der am 21. November gestorben war, handelte es sich um den dritten Vogelgrippe-Fall in Hessen. Zuvor war der Erreger bei einer verendeten Gans in Frankfurt und bei einer Ente in Nordhessen nachgewiesen worden. (dpa)

