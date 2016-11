Hessen investiert 1,6 Milliarden Euro in neues Asylpaket

Grüne und CDU stellen Pläne vor

Wiesbaden - Mehr Lehrer, mehr Sprachkurse, mehr Sicherheit - die Hessische Landesregierung plant nächstes Jahr 1,6 Milliarden Euro für die Flüchtlingspolitik ein.

Das sind 300 Millionen Euro mehr als im ersten Asylpaket, wie die Fraktionsvorsitzenden der CDU und der Grünen heute in Wiesbaden mitteilten. Die Landesregierung will 2017 rund 1100 neue Lehrer einstellen. Außerdem wird ein Bildungsprogramm für junge Erwachsene ohne Schulabschluss, egal ob Migrant oder Deutscher, finanziert. Für Sprachkurse wollen CDU und Grüne 3,8 Millionen Euro mehr ausgeben.

In Zukunft sollen auch Flüchtlinge aus Afghanistan an den Sprachförderprogrammen des Landes teilnehmen. Afghanen würden in Programmen des Bundes nicht beachtet, da ihre Bleibeperspektive durchschnittlich zu gering sei, sagte Mathias Wagner, Vorsitzende der Grünen-Fraktion. Damit mehr Frauen die Kurse besuchen, bietet das Land Kinderbetreuung während des Sprachunterrichts an. Auch im Kampf gegen den islamistischen und rechten Extremismus rüstet Hessen auf.

Die Mittel für Justiz und Sicherheit will die Regierung um eine Millionen Euro erhöhen. Das neue Asylpaket führe Sozial-, Integrations- und Flüchtlingspolitik zusammen, erklärte Wagner. Dabei habe das Land alle Bevölkerungsgruppen im Blick. Vergangenes Jahr kamen nach Angaben der Landesregierung etwa 73.000 Flüchtlinge nach Hessen. Bis September 2016 waren es weitere 21.400. Gleichzeitig müssen durchschnittlich 720 Menschen pro Monat Hessen verlassen, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Für die nächsten Jahre rechnet CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Boddenberg mit weniger Flüchtlingen.(dpa)

NSU-Ausschuss: Bilder zum Skandal Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa