500.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Südhessen

Hund macht auf Flammen aufmerksam

Birkenau/Darmstadt - Beim Brand einer Scheune im südhessischen Birkenau ist am Samstag ein Schaden von bis zu 500.000 Euro entstanden.

Eine ganz genaue Schätzung sei nicht möglich, weil die Brandermittler das Gelände zunächst nicht betreten konnten, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Das Feuer war am Morgen in der Scheune ausgebrochen, in der 240 Heuballen gelagert waren. Auch landwirtschaftliche Maschinen waren dort abgestellt. Ein Hund hatte angeschlagen und Anwohner auf die Flammen aufmerksam gemacht. Bis zum Vormittag waren die Geräte aus der Halle gebracht worden. Aus einem separaten Stall wurden mehrere Pferde in Sicherheit gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten weiter an, weil das Heu zunächst auseinandergezogen werden musste. "Die Scheune ist Schrott", sagte der Sprecher. Der Dachstuhl eines angrenzenden Gebäudes sei leicht beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war am Samstag noch völlig unklar, von Brandstiftung bis zu einem technischen Defekt sei alles möglich, so der Polizeisprecher. (dpa)

Archivbilder

Scheunenbrand in Hergershausen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: Feuerwehr Darmstadt-Dieburg