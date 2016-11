Katze stürzt von Hochhaus: 80-Jähriger verurteilt

2000 Euro Geldbuße

Frankfurt - Nach dem tödlichen Sturz einer Katze aus dem 12. Stock eines Hochhauses muss ein 80 Jahre alter Mieter aus Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) 2000 Euro Geldbuße zahlen.

Das Amtsgericht Frankfurt ging am Montag von einer Ordnungswidrigkeit aus, die der Rentner begangen habe. Die Katze hatte sich im Februar dieses Jahres auf den Balkon des Rentners verirrt. Weil er befürchtete, sie wolle dort ihr "Geschäft" verrichten, verscheuchte er sie. Dabei erschrak sich das Tier offenbar so, dass es zunächst auf eine Brüstung abrutschte und dann in die Tiefe fiel. Laut Urteil hätte der Mann nicht so dicht an die Katze herangehen dürfen. Deshalb habe er den Schrecken und danach auch den Sturz zu verantworten. Eine vorsätzliche Tierquälerei war dem Mann nicht nachzuweisen. Die Anklage war noch davon ausgegangen, dass er das Tier aus Ärger vom Balkon geworfen habe. Dafür aber gab es keine Zeugen. Der Rentner hatte diesen Anklagevorwurf energisch bestritten. (dpa)

