Land fördert Stadtumbau - Geld für Kommunen

Infrastruktur auf Klimawandel umstellen

Wiesbaden - Hessische Kommunen sollen mehr Geld für die Stadtentwicklung bekommen. Das Land will den Zuschuss für das Programm "Stadtumbau in Hessen" mehr als verdoppeln: von 12 Millionen Euro auf rund 25 Millionen Euro.

Das Geld sollten Städte investieren, um ihre Infrastruktur auf die Folgen des Klimawandels einzustellen, forderte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. Städte und Gemeinden können bis Ende März 2017 die Teilnahme am Förderprogramm beantragen. Die ausgewählten Kommunen müssen den Zuschuss aufstocken. Das Förderprogramm gibt es seit 2004. In diesem und im kommenden Jahr liegt ein Schwerpunkt auf Klimaschutz und der Schaffung von bezahlbaren Wohnungen. (dpa)

