Leiche in brennendem Haus in Dieburg gefunden

Identität noch unklar

Dieburg - Bei einem Brand am frühen Morgen ist in Dieburg eine Leiche gefunden worden. Die Identität der Person und die Brandursache sind noch unklar.

In einem Einfamilienhaus im südhessischen Dieburg ist heute Morgen bei einem Brand ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität der Leiche war zunächst noch ungeklärt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Das Feuer war am Morgen gegen 6.00 Uhr in der Römerstraße ausgebrochen, das Haus stand komplett in Flammen. Die Löscharbeiten sollen noch bis zum Mittag andauern. Zur Brandursache konnten die Ermittler am Morgen noch keine Angaben machen. (dpa)