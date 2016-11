Linken-Fraktionschefin Janine Wissler bleibt in Hessen

Keine Kandidatur für Bundestag

Bensheim - Linken-Fraktionschefin Janine Wissler will bei der nächsten Landtagswahl Ende 2018 erneut antreten. Das sagte Wissler am Samstag auf einem Parteitag der hessischen Linken in Bensheim an der Bergstraße.

Damit schloss sie aus, bei der Wahl im kommenden Jahr für den Bundestag zu kandidieren und wies entsprechende Spekulationen zurück. Die 35-Jährige führt die Fraktion im Wiesbadener Parlament seit 2009. Die Linke wollte am Samstag auch ihre Landesvorsitzenden wählen. Dabei stellen sich die Amtsinhaber Jan Schalauske und Heidemarie Scheuch-Paschkewitz ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Im Leitantrag des Landesparteitages macht sich der Vorstand für ein soziales Hessen stark. Der schwarz-grünen Landesregierung wirft die Linke vor, die Schuldenbremse als Vorwand für einen Sozialabbau zu missbrauchen. (dpa)