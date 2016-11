Mann überquert nach Panne die A5 und wird überfahren

Möglichkeit zum Telefonieren gesucht

+ © einsatzfotos.tv Bild von der Unfallstelle © einsatzfotos.tv

Friedrichsdorf/Bad Homburg - Ein 67-jähriger Mann ist beim Überqueren der A5 von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 67-Jährige habe am Samstagabend gegen 23.10 Uhr vermutlich versucht, zu seinem Pannenauto auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn zurückzukehren, teilte die Polizei mit. Dort stand der fahruntüchtige Wagen am Ende der Beschleunigungsspur des Parkplatzes Spießwald in der Nähe von Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis). Warum der dunkel gekleidete Mann zuvor überhaupt die Autobahn überquert hatte, war zunächst unklar. Vielleicht habe er eine Möglichkeit zum Telefonieren gesucht, sagte ein Polizeisprecher.

Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich noch vor Ort um die geschockten Augenzeugen. Im Auto, welches den Mann erfasste, befand sich eine Familie mit drei Kindern, im direkt nachfolgenden Wagen, Freunde der Familie und ein weiteres Kind. Alle Personen wurden ins Bad Homburger Krankenhaus gebracht, wo sie in die Obhut von Notfallseelsorgern übergeben wurden. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, sicherte ab und leuchtete die Unfallstelle aus. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieben die zwei rechten Fahrstreifen gesperrt. (dr/dpa)

