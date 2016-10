Randalierer richtet Schaden von 30.000 Euro an

Spur der Verwüstung

Michelstadt - Im Odenwald haben Randalierer in Michelstadt-Vielbrunn reihenweise Autoscheiben eingeschlagen, Parkbänke umgerissen und Mülltonnen umgeworfen.

Den Schaden bezifferte die Polizei am Montag auf etwa 30.000 Euro. Sie geht von bis zu vier Tätern aus. Unter ihnen soll eine Frau sein. Die etwa 20 Jahre alten Unbekannten zogen den Ermittlungen zufolge am frühen Sonntagmorgen durch den Ortsteil der südhessischen Gemeinde. Dabei zertrümmerten sie unter anderem an 24 Autos sämtliche Scheiben. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden von Zeugen beobachtet. (dpa)

