Lehrlingssuche: Motivation statt Noten

Unternehmen setzen nicht nur auf gute Zeugnisse

Viele Unternehmen nicht nur in der Region können ihre Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen. Deshalb geben sie einigen Jugendlichen, deren Schulnoten nicht so gut sind, eine Chance.

Horb/Offenbach/Hanau - Mit mäßigen Noten gerade so einen Schulabschluss bekommen und dann auf Lehrstellensuche gehen? Ein schwieriges Unterfangen. Experten beispielsweise aus Offenbach und Hanau sehen die Entwicklung dennoch positiv. Von Marc Kuhn

Wie viele Bewerbungen sie geschrieben hat? Die junge Auszubildende weiß es nicht mehr so genau. Viele, sagt sie. „Es kamen nur Absagen – oder es gab gar keine Rückmeldung.“ Die 20-Jährige steht im Autohaus Daub in Horb am Neckar unweit von Stuttgart. Mit lockerem, selbstsicherem Lächeln berichtet sie von damals, als sie nach der Mittleren Reife die Schule abbrach und bei einem Notenschnitt von „so 3,3 oder 3,4“ auf Lehrstellensuche ging. Seit September ist sie Azubi in dem Autohaus – weil der Firmenchef Noten für nachrangig hält. „Wir brauchen Schaffer“, sagt Unternehmer Michael Daub. Die junge Frau ist ein Beispiel für den Azubi-Nachwuchs, der immer wichtiger wird für die deutsche Wirtschaft: Bewerber mit schwachen Noten. Die Zahl der Anwärter auf Lehrstellen nehme Jahr für Jahr wegen des demografischen Wandels und des Drangs junger Leute hin zu Universitäten ab, sagt Arbeitsmarkt-Experte Clemens Wieland von der Bertelsmann-Stiftung laut dpa – dementsprechend bessere Karten haben Bewerber, die in ihrer Schulzeit nicht glänzen konnten.

„Auch ich teile die Auffassung einer wachsenden Zahl von Unternehmen, dass die Noten alleine nur recht wenig über die Eignung eines Azubis sagen“, erklärte Friedrich Rixecker, Aus- und Weiterbildungsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach unserer Zeitung. Interesse am Beruf, Pünktlichkeit und Fleiß seien weit wichtiger. „Das ändert jedoch nichts daran, dass das sichere Beherrschen der deutschen Sprache – in Wort und Schrift – sowie solide Mathematikkenntnisse unverzichtbar bleiben.“

Heute würden immer mehr Chefs nicht mehr nur die Überflieger aus dem Gymnasium, sondern auch die Bodenständigen aus den Real- und Hauptschulen schätzen, ergänzte Gunther Quidde, Hauptgeschäftsführer der IHK Hanau. „Warum ist das so? Weil die Ausbildung kostet und die Chefs ihre Ausgelernten gern behalten und fördern, anstatt sie als Fachkräfte nach Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt zu verlieren – was bei sehr guten Ex-Realschülern und Gymnasiasten häufig passiert.“

„Betriebe, die sich darauf einlassen, auch den Schülerinnen und Schülern eine Chance zu geben, deren Zeugnisse nicht die besten sind, treffen häufig eine kluge Wahl“, erklärte Thomas Iser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Offenbach. „In Praktika können sie auch bei schlechteren Noten Fähigkeiten, Motivation und Engagement unter Beweis stellen. Jugendliche entwickeln sich und vielen tut der Abstand zur Schule gut.“ Um Arbeitgeber darin zu bestärken, bieten die Agenturen für Arbeit in Offenbach und Hanau außer Einstiegsqualifizierungen beispielsweise die assistierte Ausbildung an. „Damit werden Jugendliche vom ersten Tag der Ausbildung an unterstützt“, sagte Heike Hengster, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hanau.

Sie berichtete: „Es kommt gar nicht so selten vor, dass sich gerade die Jugendlichen, die in der Schule lange keine Erfolgserlebnisse mehr hatten, in der Ausbildung gut entwickeln. Wenn sie aus der für sie erfolglosen Umgebung herauskommen und ins Erwachsenenleben eintreten, machen manche einen großen Schritt nach vorn.“ Von positiven Erfahrungen aus der Praxis berichtet der Direktor des Ibis-Hotels aus Offenbach. „Wir haben mehrere Auszubildende, die nicht aus dem besten Umfeld kommen“, sagte Tobias Hermann. Sie hätten nicht die besten Noten gehabt. Die jungen Leute seien aber motiviert, erklärte Hermann. Bei Bewerbungen achte er weniger auf Noten, sondern auf Fehltage.

Christian Rauch, Arbeitsagentur-Chef in Baden-Württemberg, sieht großes Potenzial in dieser Gruppe junger Menschen. „Auch wenn der Bewerber auf den ersten Blick nicht der Wunschkandidat war – ihn anfangs etwas intensiver zu betreuen und zu fördern, zahlt sich auf lange Sicht für die Unternehmen aus: Häufig bleiben die Auszubildenden dem Betrieb treu.“ Bertelsmann-Experte Wieland sieht es ähnlich wie Rauch. „Der Klebeeffekt bei solchen Azubis ist größer“, sagt er. „Sie bleiben nach der Lehre viel häufiger im Betrieb, während der Azubi mit Abi nach dem Ausbildungsabschluss oft noch auf die Uni will.“ Bei deutschen Firmen findet nach Wielands Einschätzung ein Umdenken statt. „Die meisten Unternehmen konnten jahrzehntelang aus dem Vollen schöpfen, bei der Auswahl ihrer Azubis nur die besten nehmen – diese Zeiten sind vorbei“, sagt der Experte. „Anstatt Bewerber wegen schwächerer Noten sofort abzulehnen, gucken die Unternehmen inzwischen lieber zweimal hin.“