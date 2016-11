Mutter stirbt bei Autounfall nahe Neuenstein

Zwei Verletzte

Neuenstein - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und einem Auto ist bei Neuenstein (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) eine 67-jährige Frau getötet worden.

Ihr 36 Jahre alter Sohn war am Montag mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und frontal in einen Lastwagen gekracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Für die Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, kam jede Hilfe zu spät. Ihr Sohn und dessen Frau überlebten schwer verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße 324 war in den Abendstunden längere Zeit für den Verkehr gesperrt. (dpa)

