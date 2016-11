Opposition fordert mehr Investitionen

Landtag debattiert über Haushalt 2017

Wiesbaden - Trotz Einnahmen in Rekordhöhe steckt Hessen aus Sicht der Opposition zu wenig Geld in seine Infrastruktur.

„Hessen schwimmt im Geld“ und trotzdem werde nicht genug investiert, kritisierte Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel gestern im Landtag in Wiesbaden. Während der Generaldebatte über den Landeshaushalt 2017 bezeichnete er die Investitionsquote in Hessen mit 400 Euro pro Einwohner als „historisch niedrig“. In Bayern und Baden-Württemberg sei diese doppelt so hoch. Auch die Investitionsquote der Kommunen sei auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Dies sei ein Ergebnis des neuen kommunalen Finanzausgleichs, der Investitionen nicht berücksichtige, so Schäfer-Gümbel.

Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP im hessischen Landtag, schloss sich dieser Kritik an. Willi van Ooyen, haushaltspolitischer der Linken-Fraktion, konstatierte: „Der Landeshaushalt wird auf Kosten nachfolgender Generationen schöngerechnet“.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wies die Vorwürfe zurück. Er erinnerte daran, dass 2015 etwa 1,3 Milliarden Euro in die Flüchtlingshilfe investiert worden seien. In dieser Wahlperiode würden 1,13 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben. Zudem sind 90 Millionen Euro für den Landesstraßenbau vorgesehen, wie CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg ausführte. Im Bereich der Sicherheit sollen nächstes Jahr 635 Stellen geschaffen werden.

Hierfür verschwendet der Staat unsere Steuergelder Zur Fotostrecke

Der Entwurf des Landeshaushalts 2017 kalkuliert mit Ausgaben in Höhe von 27,32 Milliarden Euro (2016: 25,94 Milliarden). Die Einnahmen werden auf 26,79 Milliarden Euro geschätzt (2016: 24,98 Milliarden), was ein Defizit von 530 Millionen Euro ergibt. Schwerpunkte des Haushalts sind Personalkosten mit knapp 9,4 Milliarden Euro, der kommunale Finanzausgleich mit rund 4,6 Milliarden Euro und Investitionen von etwa zwei Milliarden Euro. Für Flüchtlinge wurden 2017 rund 1,64 Milliarden Euro angesetzt. (dpa)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa