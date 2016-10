Türkische Rockergruppen mischen Szene in Hessen auf

Osmanen und Bahoz

Frankfurt - Zwei verfeindete türkische Gruppen mischen die Rockerszene auf. "In Hessen wurden bereits mehrere Auseinandersetzungen zwischen dem Osmanen Germania Boxclub (BC) und der Gruppierung Bahoz durch den Einsatz von starken Polizeikräften verhindert", stellt Innenminister Peter Beuth (CDU) fest.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden agierten die Osmanen, die als türkisch-nationalistisch gelten, "eher autark". "Hinweise auf Unterstützer oder eine strukturelle Zusammenarbeit von türkischen Nationalisten und der hessischen Rockerszene liegen dagegen nicht vor", antwortete Beuth. Das sieht der Frankfurter Rocker-Experte Jürgen Roth anders: "Die Grauen Wölfe spielen eine führende Rolle bei den Osmanen." Sie hätten auch Symbole von diesen übernommen.

Das Landeskriminalamt geht in Hessen von 70 bis 80 Osmanen aus. "Diese sind den Chaptern Hanau, Frankfurt und dem World Chapter mit Sitz in Dietzenbach zuzuordnen", sagte ein Sprecher. Die Osmanen Frankfurt haben sich nach einer früheren Einschätzung von Ermittlern im Streit um den türkisch-nationalistischen Kurs von den Osmanen Germania abgespalten. Die im Herbst 2015 gegründeten Osmanen haben mit einem kleinen Boxclub bei Offenbach begonnen. Sie sind den hessischen Ermittlern zufolge ähnlich strukturiert wie die Hells Angels, treten auch so auf, sind aber kein Motorradclub. Die meisten seien erfahrene Kampfsportler, viele mit kriminellem Hintergrund. Sie sollen in der Türsteher- und Ordnerszene sowie im Objekt- und Personenschutz aktiv sein.

Nach Einschätzung des Rocker-Experten Jürgen Roth sind die Osmanen "radikale Nationalisten" und die Bahoz "eher sehr kurdenfreundlich". "Wenn es überhaupt Auseinandersetzungen gibt, wird sich das in diesem ideologischen Bereich bewegen und nicht so sehr im Bereich Machtausübung und der Beherrschung krimineller Märkte." Zudem gibt es zwischen den Osmanen Frankfurt und den Hells Angels nach Einschätzung von Fachmann Roth auch potenzielle Konflikte im Rotlichtmilieu.

Die erst im Frühjahr 2016 in Baden-Württemberg gegründete Gruppierung "Bahoz" ist ein Zusammenschluss junger kurdischer Männer. Sie sind nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden bereit, ihre politischen Ansichten auch mit Gewalt zu verteidigen, gerade gegen die als türkisch-nationalistisch geltenden Osmanen. Bahoz sind weniger hierarchisch strukturiert als rockerähnliche Gruppen und in erster Linie politisch. Sie wurden unter anderem als Aufpasser bei kurdischen Demonstrationen gesehen. Ihr Schwerpunkt ist Baden-Württemberg. In Hessen gibt es den Ermittlern zufolge Gruppen in Südhessen, Rüsselsheim, Groß-Gerau, Gießen und Frankfurt.

Nach Einschätzung von Rocker-Experte Stefan Schubert sind die Mitglieder von Bahoz "zum Teil auch kriminell und im Rotlichtmilieu aktiv und es existieren personelle Verbindungen zur (verbotenen kurdischen Arbeiterpartei) PKK". "Sie tauchen regelmäßig mit 100, 200 Leuten auf, marschieren durch eine Innenstadt und rufen Parolen", sagt Schubert. "Die Polizei weiß nicht Bescheid, die Leute sind verängstigt und dann verschwindet der Spuk wieder. Das ist auch ein enormes Gefährdungspotenzial."

