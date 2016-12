Gießen/Reiskirchen - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Reiskirchen (Kreis Gießen) hat die Polizei Waffen sowie Kokain und Haschisch im Wert von 40.000 Euro gefunden.

+ © Polizeipräsidium Mittelhessen

Gegen den 56 Jahre alten Bewohner sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit. Zu den bei der Durchsuchung am Montag insgesamt 26 entdeckten Waffen gehörten auch Maschinenpistolen. Außerdem waren in der Wohnung Schwarzpulver und Pyrotechnik gelagert. (dpa)