Ticker: Polizei-Meldungen aus der Region

Unfälle, Einbrüche, Überfälle & Festnahmen

+ © dpa/Montage: dr © dpa/Montage: dr

Offenbach/Frankfurt/Darmstadt - Jeden Tag die aktuellsten Meldungen der Polizei zu Unfällen, Festnahmen, Einbrüchen, Überfällen aus der Region bei uns im Polizei-Ticker:

<<<AKTUALISIEREN>>>

+++++

Zwei Straßenräuber überfallen am frühen Montag in der Hanauer Landstraße in Rodenbach bei Hanau eine Fußgängerin. Gegen 4.30 Uhr halten die etwa 1,80 und 1,85 Meter großen Männer die Frau in Höhe der Hausnummer 1 fest. Ein Räuber hat dunkle kurze Haare, träg eine schwarze Lederjacke, einen hellen Pullover und Jeans. Der Komplize hat einen gestutzten Vollbart und ist mit einer Basecap und dunkler Hose sowie mit roten Turnschuhen bekleidet. Beide sprechen gebrochen Deutsch. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise: Tel.: 06181/100-123.

+++++

Autodiebe stehlen am Wochenende in der Dettinger Straße in Hanau einen Honda. Der graue Accord mit MKK-Kennzeichen verwindet auf dem Friedhofsparkplatz zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 8.15 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt: Tel.: 06181/100-123.

+++++

Ein 34-jähriger Mann wird am frühen Montagabend am Westhafenplatz in Frankfurt vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor zwei Frauen belästigt und angreift.

+++++

Die Polizei nimmt in Dreieich-Offenthal gegen 0.40 Uhr einen mutmaßlichen Autoknacker fest. Der Mann rennt zunächst von der Querstraße in Richtung Bahnhof, wird aber später gestellt.

+++++

Eine 34 Jahre Jahre alte Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts wird gestern Abend verletzt, als sie eine Landendiebin stellt. Der Vorfall passiert in der Erich-Ollenhauer-Straße in Offenbach-Bieber. Der Frau kratzt und droht, die Polizei ist jedoch kurze Zeit später vor Ort und nimmt die 32-Jährige fest.

+++++

Unbekannte töten in der Nacht zum Sonntag in einem Geflügelzuchtverein in Dörnigheim mehrere Tiere. Nun sucht die Polizei Zeugen.

+++++

Die Polizei sucht drei junge Männer, die in der vergangenen Nacht einen 35-Jährigen in Offenbach mit einem Messer bedroht und beraubt haben sollen.

+++++

Einen Baucontainer, der auf einem Schulgelände in der Wolfsgartenallee in Darmstadt steht, haben bislang unbekannte Täter über das Wochenende nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen: Tel.: 06151/969-3810. Diebe sind auch in der Jägertorstraße unterwegs. Dort brechen Unbekannte gestern Nachmittag in ein Büro ein.

+++++

Montag, 26. September 2016

Bei der Suche nach einem 57 Jahre altem Mann aus Langenselbold wendet sich die Polizei in Hanau an die Bevölkerung. Wer kann Hinweise geben?

+++++

Prügel im Zug: Während der Fahrt in einer S-Bahn der Linie 1 wird heute kurz nach Mitternacht eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes bei Frankfurt-Höchst von einer 50-Jährigen aus Koblenz geschlagen und an den Haaren gezogen. Die Frau wird mit Hilfe eines Gastes überwältigt. Auf der Fahrt von Hattersheim in Richtung Frankfurt schlägt zudem eine 20-jährige Frankfurterin gestern gegen 16 Uhr eine Mitarbeiterin während einer Fahrscheinkontrolle gegen die Brust. In beiden Fällen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

+++++

Ein 43-jähriger Mann belästigt am Hauptbahnhof Frankfurt eine Frau. Anschließend entwendet er ihr das Portemonnaie und flüchtet.

+++++

Brutaler Angriff vor dem Bundesligaheimspiel von Eintracht Frankfurt: Am Samstag prügeln in Frankfurt zehn vermummte Männer in Niederrad auf drei Gästefans von Hertha BSC Berlin ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

+++++

In Frankfurt kontrolliert die Polizei gestern Abend am Platz der Republik ein Renault Clio mit französischer Zulassung und findet rund 1,5 Kilogramm Marihuana. Die beiden Fahrzeuginsassen, der 26-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer, werden festgenommen.

+++++

Eine Gruppe von Kindern attackiert einen Jugendlichen in der Orangerie in Darmstadt mit Pfefferspray. Die maskierten Täter sind nach Schätzungen des Opfers gerade einmal zwölf Jahre alt.

+++++

In der Thomas-Mann-Straße und im Gerhart-Hauptmann-Ring in Frankfurt stecken Feuerteufel eine Hecke (gegen 15.50 Uhr) und ein Müllcontainer (gegen 22.30 Uhr) in Brand. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 069/755-53111 zu melden.

+++++

Einbreuch in eine Spielothek an der Otto-Hahn-Straße: Diebe brechen gestern gegen 5.45 Uhr Spielautomaten in Dreieich-Sprendlingen auf und flüchten. Die Polizei ermittelt: Tel.: 069/8098-1234.

+++++

Am Freitag (23. September) gegen 13 Uhr ereignet sich in der Ketteler Straße in Groß-Zimmern ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen verletzt wird. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines weißen Transporters. Dieser stößt beim Wenden gegen das Fahrrad des Mädchens und fährt davon. Der Fahrer ist laut Polizei im Alter zwischen 35 bis 45 Jahren und hat eine Halbglatze oder einen Haarkranz. Die Polizei in Dieburg bittet unter der Rufnummer 06071/9656-0 um Hinweise.

+++++

Am Wochenende eskaliert ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Jugendlichen in Hanau. Der unbekannte Mann verletzt den 14-Jährigen leicht und flüchtet anschließend.

+++++

Doppelte Unfallflucht in Dietzenbach: Am Freitagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, berühren sich an der Kreuzung Elisabeth-Selbert-Straße/Velizystraße zwei Laster. Es esteht ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Verursacher (mit roter Kabine) flüchtet jedoch. Zeugen wählen die Rufnummer 06183/91155-0 oder 06074/837-0. Bei einem weiteren Unfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Justus-von-Liebig-Straße/Kreisstraße 174 flüchtet der Fahrer eines blauen Opel gegen 15.45 Uhr über ein Tankstellengelände. Auch hier werden Zeugen gesucht.

+++++

Eine 47 Jahre alte Joggerin ist in Offenbach von einem bisher unbekanntem Mann verfolgt und unsittlich berührt worden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

+++++

Sonntag, 25. September 2016

Aufregung im Spessartviertel Dietzenbach: Wie die Polizei berichtet, droht eine Frau vom Balkon eines Hochhauses zu springen.

+++++

Ein 39-jähriger Mann wird in Frankfurt-Rödelheim erstochen. An der Grenze zur Schweiz nimmt die Polizei den mutmaßliche Täter in einem Taxi fest.

+++++

Ein Mann verfolgt nach einem Streit in Offenbach eine 22 Jahre alte Frankfurterin auf der Autobahn und gefährdet dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ist jedoch schnell vor Ort. Eine Verfolgungsjagd beginnt.

+++++

Von einem auf dem Parkplatz des Tierparks Klein-Auheim abgestellten Fahrzeug verschwinden die am Auto angebrachten roten Kennzeichen DA-06705. Der Diebstahl passiert gestern zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei ermittelt: Tel.: 06181/100-123.

+++++

In Gründau öffnet ein Unbekannter am Samstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr gewaltsam eine Balkontür in eine Wohnung in der Rudolf-Walther-Straße. Der Dieb flüchtet mit mehreren tausend Euro Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (06181/100-123).

+++++

Ein Einbrecher dringt in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Geschäft in der Friedhofstraße in Neu-Isenburg ein. Er flüchtet mit einem Laptop. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/8098-1234 entgegen.

+++++

Samstag, 24. September 2016

Erneut hat es in der Baustelle auf der A3 bei Obertshausen heftig gekracht. Dabei wird eine Frau von einem Auto überfahren.

+++++

Freitag, 23. September 2016

Die Polizei (Tel.: 069/80981234) in Egelsbach bittet um Hinweise auf Unbekannte, die in der Nach auf Donnerstag in ein Bürogebäude in der Woogstraße einbrechen.

+++++

In Langen beobachten Nachbarn am Donnerstagvormittag zwei Einbrecher, die beide etwa 30 Jahre alt sind und schwarze Haare haben. Die beiden Männer tragen zur Tatzeit schwarze Jacken und Hosen, einer der Täter war mit einem grünen Tuch maskiert, die Polizei bittet unter der Nummer 069/80981234 um Hinweise.

+++++

Unbekannte brechen in der Nacht auf Donnerstag in die Stadtbücherei Rodgau am Puiseauxplatz ein, die Polizei bittet unter der Nummer 069/80981234 um Hinweise.

+++++

Die Polizei in Frankfurt sucht zwei Einbrecher, die am gestrigen Donnerstag in der Mittagszeit in eine Wohnung im Sachsenhäuser Landwehrweg einbrechen. Beide Täter haben dunkle Haare, einer trägt eine Basecap, Turnschuhe und eine Jacke mit Stehkragen, sein Komplize ist mit einer Jeans bekleidet, hat eine Umhängetasche dabei und trägt einen Hut mit Krempe auf dem Kopf, die Polizei bittet unter der Ummer 069/75553111 um Hinweise.

+++++

Bei einem Imbiss in der Darmstädter Innenstadt versuchen ein 16- und ein 18-Jähriger mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Der Imbiss-Betreiber bemerkt den Schwindel und alarmiert die Polizei. Bei der Durchsuchung finden die Ermittler zwei weitere "Blüten" bei den Jugendlichen.

+++++

Nach einem verbotenen Wendemanöver kollidiert eine Autofahrerin mit einem Linienbus in Kassel. Drei Fahrgäste werden verletzt.

+++++

Gegen 00.25 Uhr will ein Mann ein Fahrrad vor einem Haus in der Heidelberger Landstraße in Darmstadt-Eberstadt stehlen, wird aber von einem Zeugen darauf angesprochen und flüchtet in Richtung Grenzallee. Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Er trägt einen dunklen Kapuzenpullover und eine helle Jogginghose. Außerdem bittet sie die junge Frau in grüner Jacke, die kurz nach dem Vorfall am Tatort unterwegs ist, sich bei den Ermittlern zu melden. Sie dürfte dem Täter begegnet sein (Tel.: 06157/95090).

+++++

Die Polizei findet eine Cannabis-Plantage in einem Feld in Offenbach-Bieber. Nun suchen die Beamten nach dem Hobby-Gärtner und brauchen dabei Hilfe.

+++++

Vor einem Einkaufszentrum „Am Steinheimer Tor“ in Hanau treibt sich am Mittwochvormittag ein Trickdieb herum. Gegen 10.30 Uhr spricht der etwa 30 Jahre alte und 1,70 Meter große Täter einen Rentner an, ob dieser ihm Geld wechseln kann. Als der 77-Jährige in seinem Portemonnaie nachschaut, fingert der Dieb unbemerkt die Geldscheine aus der Börse. Der Mann hat kurzes schwarzes Haar. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise: Tel.: 06181/100-123.

Donnerstag, 22. September 2016

+++++

In Ober-Roden wird eine Radfahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr auf der Dieburger Straße am Kopf verletzt. Ein Autofahrer kracht mit der 18-Jährigen zusammen. Die Unfallhergang ist jedoch unklar. Die Polizei sucht dringend Zeugen: Tel.: 06074/837-0.

+++++

In Neu-Isenburg ist die Polizei auf der Suche nach einem gut gekleideten Dieb (etwa 35 Jahre alt), der gestern einen 79-Jährigen beklaut. Der Mann trifft gegen 9.30 Uhr in einem Ärztehaus in der Frankfurter Straße (in Höhe der 130er-Hausnummern) auf den Täter. Der Gauner täuscht vor zwei Euro zu wechseln, greift dann in die Geldbörse des Opfers. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen (Tel.: 069/8098-1234).

+++++

Unbekannte dringen in der Nacht zum Mittwoch in ein Café in der Zeppelinstraße in Maintal ein und knacken vier Spielautomaten. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 06181/100-123.

+++++

Die Bundespolizei kontrolliert gestern am Hauptbahnhof Frankfurt einen 32-Jährigen. Dabei stellt sich heraus, dass der Mann durch die Polizeistation Eltville als vermisst ausgeschrieben ist. Eigentlich soll er sich in einer psychiatrischen Klinik im Rheingau aufhalten. Da geht es nun wieder hin.

+++++

In Darmstadt blitzt die Polizei gestern im City-Tunnel mehrere Autofahrer. Dem „Spitzenreiter“ droht ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 160 Euro und zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Er ist mit 85 km/h unterwegs (50 km/h erlaubt).

+++++

Auffällige Häufung von Einbrüchen in Kindertagesstätten in Mühlheim: Neben den städtischen Institutionen an Bornweg, Raabestraße und Schlesierstraße ist auch die „Regenbogeninsel“ der Lämmerspieler Pfarrgemeinde St. Lucia heimgesucht worden.

+++++

Unbekannte knacken in der Nacht zum Mittwoch in Darmstadt mehrere Autos in der Heimstättensiedlung. Die Tatorte: Kolbeweg, Karlsbader-, Fünfkirchner-, Pruth- und Siebenbürgenstraße, In der Köhlertanne, Am Klingacker und die Anne-Frank-Straße. Zeugenhinweise bitte an die Tel.: 06151/969-0. Einbrecher steigen zudem in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Mümlingweg ein. Auch zu diesem Fall werden Zeugen gesucht.

+++++

Gleich mehrere Anzeigen haben Beamte der Polizeistation Dieburg gegen einen 69 Jahre alten Autofahrer in Babenhausen erstattet. Der Führerschein ist zudem sichergestellt.

+++++

Nach einem Straßenraub am Luisenplatz in Darmstadt am späten Dienstagnachmittag verhaftet die Polizei zwei 24 und 32 Jahre alte Männer. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

+++++

Ein Polizeihund in Frankfurt stellt einen Betrunkenen mit einer Spielzeugwaffe. Der Mann läuft damit durch die Stadt.

+++++

Mittwoch, 21. September 2016

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, rauben zwei 24 und 32 Jahre alte, wohnsitzlose Männer am späten Dienstagnachmittag mehrere hundert Euro von einem 20-jährigen Mann. Beide Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Bei dem jüngeren finden die Beamten mehrere Gramm Rauschgift.

+++++

Ein Betrunkener verlässt ist in der Nacht zu Donnerstag mit einer echt aussehenden Waffe eine Gaststätte in Frankfurt-Oberrad. Ein Polizeihund beißt zu und stoppt den 26-Jährigen.

+++++

Gestern Nachmittag prallt ein 62-jähriger Motorradfahrer mit einem Schulbus auf der L 3049 bei Bad Endbach nahe Gießen zusammen. Mit schweren Verletzungen kommt er ins Krankenhaus.

+++++

Sieben Mädchen aus dem Main-Taunus-Kreis verlassen in der Nacht zum Donnerstag rechtzeitig ein brennendes Gebäude. Das von den Flammen zerstörte Haus gehört zu einer Ferienanlage in Linstow (Landkreis Rostock). Die Schülerinnen sind dort auf Klassenfahrt.

+++++

Die Polizei nimmt einen 23 Jahre alten Mann fest, der es in Obertshausen und Mühlheim auf Goldketten abgesehen hat.

+++++

Am frühen Montagmorgen nimmt die Polizei in Heusenstamm drei Männer fest, die Beute eines Einbruches in einer Mülltonne abtransportieren. Die polizeibekannten Täter zwischen 18 und 21 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Beamten prüfen nun, ob die Männer auch für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich sind.

+++++

Täter mit „Justin Bieber Frisur“? In Rodgau wird zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montag, 17 Uhr ein BMW aufgebrochen und das Navigationssystem gestohlen. Das passiert im Ginsterweg in Rodgau Nieder-Roden. Eine Zeugin beobachtet einen verdächtigen 20 bis 22 Jahre alten und etwa 1,85 Meter großen Mann. Zeugen wählen die Rufnummer 069/8098-1234.

+++++

Diebe klauen im Zeitraum zwischen dem 3. und dem 20. Spetember von einem Parkplatz im Anemonenweg in Langen ein schwarzer Audi A4 mit Frankfurter Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen: Tel.: 069/8098-1234.

+++++

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden in Maintal Hochstadt vier Fahrzeuge aufgebrochen. Die Tatorte: „Am Kochberg“ und „Am Weides“. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181/100-123 entgegen.

+++++

Ein Trickdieb (vermutlich Nordafrikaner, etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 m groß, trägt einen Blaumann sowie schwarze Handschuhe) erbeutet gestern gegen 15.20 Uhr in der Sternstraße in Frankfurt bei einer 73-jährigen Rentnerin Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 500 Euro. Hat jemand etwas mitbekommen?

+++++

Unbekannte sprengen gegen 1.05 Uhr einen Zigarettenautomat in der Stroofstraße in Frankfurt. Eine Person (28 bis 35 Jahre alt) radelt in Richtung Griesheimer Ufer davon. Die Polizei ermittelt: 069-75553111.

+++++

Fans von Waldhof Mannheim stürmen eine Kneipe in Offenbach mit OFC-Fans am Bieberer Berg. Die Täter flüchten, es gibt anscheinend keine Verletzen. Aber ist das wirklich so? Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

+++++

Auf einen Trickdiebstahl fällt gestern eine 89-jährige Bewohnerin der Margaretenstraße in Frankfurt-Rödelheim herein. Zwei Frauen ergaunern Schmuck im Wert von 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachten, wie die beiden gegen 16.30 Uhr bei der Seniorin klingeln. Die erste Täterin ist 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie hat eine normale Statur, dunkelbraune Haare mit Pferdeschwanz und dunkelbraune Augen. Bekleidet ist sie mit einer beigen Jacke, braun-rötlich gemustertem T-Shirt und beiger Hose. Sie spricht akzentfreies Deutsch. Die zweite Täterin ist 40 bis 50 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß. Sie hat eine normale Statur und wasserstoffblond gefärbte Haare mit dunklem Scheitel, trägt einen Dutt und ist mit einer grünen Strickjacke bekleidet. Die Polizei ermittelt: 069/75553111.

+++++

Ein 22-Jähriger bedroht in einem Supermarkt in Mühlheim mehrere Jugendliche mit einem Messer. Die Polizei ist kurze Zeit später vor Ort.

+++++

Bei einem Unfall in der Erfurter Straße in Ober-Ramstadt (bei Darmstadt) verletzt ein Autofahrer einen sechsjährigen Jungen beim vorbeifahren. Das Auto muss laut Polizei aus der Stettiner Straße, Dr.-Robert-Murjahn-Straße oder der Dresdner Straße gekommen sein. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 06154/6330-0.

+++++

Dienstag, 20. September 2016

Ein Senior (71) in Offenbach fällt auf einen Geldwechseltrick am Ostendplatz in Bieber in Offenbach rein. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern um 12.40 Uhr beobachten, wie ein 45 bis 55 Jahre alter und etwa 1,70 Meter großer, mit dunklem Teint und dunklen Haaren Geld aus einem Portemonnaie klaut. Bekleidet ist der Mann mit einem kurzärmeligen Hemd und einer hellen Anzugs- oder Cargohose. Er spricht bei der Tat deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei ermittelt: Tel.: 069/8098-1234.

+++++

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen in der Region:

Heusenstamm : Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, versuchen die Täter die Eingangstür zu einem Geschäft in der Frankfurter Straße aufzuhebeln. Ebenfalls zum Ziel wird eine Gaststätte am Bahnhof und in der Hohebergstraße.

: Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, versuchen die Täter die Eingangstür zu einem Geschäft in der Frankfurter Straße aufzuhebeln. Ebenfalls zum Ziel wird eine Gaststätte am Bahnhof und in der Hohebergstraße. Hanau: Ein Einbrecher flüchtet am frühen Morgen in der Landwehr gegen 4.20 Uhr mit einem Fahrrad. Zuvor überrascht ihn eine Bewohnerin (55) einer Erdgeschosswohnung. Eine zweite Person steht wohl vor dem Haus Schmiere, rennt ebenfalls weg.

+++++

Mit Prellungen und Schürfwunden kommt heute Morgen eine 63-jährige Frau aus Hanau in ein Krankenhaus, die gegen 7 Uhr von einem schwarzen Honda Civic in der Schnurstraße angefahren wird. Die Polizei sucht Zeugen: 06181/100-611.

+++++

Erfolg für die Polizei in Frankfurt: Eine zivile Polizeistreife nimmt gestern einen Goldkettenräuber in der Lange Straße fest, der für zwei Raubstraftaten verantwortlich ist.

+++++

In Froschhausen werden von Sonntag auf Montag zwei Autos aufgebrochen und daraus unter anderem die Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen. Tatorte: Don-Bosco-Straße und Friedhofstraße. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/8298-1234.

+++++

Einen weißen BMW X5 im Wert von über 90.000 Euro klauen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtteil Langendiebach in Erlensee. Der Geländewagen (mit Münchener Kennzeichen) verschwindet in der Biggeswalder Straße. Die Kripo in Hanau ist unter der Rufnummer 06181/100-123 zu erreichen. Auch in Rödermark klauen Diebe in der vergangenen Nacht ein Auto (Kia Sportage in der Albert-Schweitzer-Straße). Zeugen wählen hier die Tel.: 069/8098-1234.

+++++

Gestern prügeln sich in Darmstadt zwei ältere 62-jährige Männer. Einer soll dem anderen den Gehstock weggenommen haben. Die Kontrahenten sind leicht verletzt und haben Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

+++++

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in der Region (Maintal, Hanau, Offenbach) mehrere Kinder angesprochen und dann unsittlich angefasst haben soll. Nun werden mögliche weitere Geschädigte gesucht.

+++++

In Groß-Umstadt belästigt ein Unbekannter eine Frau auf dem Nachhauseweg vom Winzerfest. Die 48-Jährige ist gegen 0.45 Uhr zu Fuß auf einem Verbindungsweg zwischen dem Santo-Tirso-Ring und der Kirchbergstraße unterwegs, als sie von dem Mann von hinten angegangen und in der Folge unsittlich berührt wird. Die Frau wehrt sich, der Täter flüchtet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen rufen die Nummer 06151/969-0 an.

+++++

In der Nacht von Sonntag auf Montag treiben in Bergen-Enkheim und Nieder-Eschbach Navi-Diebe ihr Unwesen. Die Tatorte: Im Nordring, in der Usastraße, in der Echzeller Straße und in der Weimarer Straße. Die Kriminalpolizei Frankfurt sucht Zeugen (069/755-53111).

+++++

Ein Einfamilienhaus im Buchenweg in Dieburg ist über das Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Gauner brechen ein Kellerfenster auf und durchen mehrere Räume. Die Polizei sucht nun Zeugen: Tel.: 06151/969-0.

+++++

Bei einem Unfall auf der Auffahrt von der A3 zur A45 bei Mainhausen wird ein Lkw-Fahrer aus seinem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt. Die Autobahnauffahrt muss voll gesperrt werden.

+++++

Montag, 19. September 2016

Mit Hilfe eines veröffentlichten Bildes sucht die Polizei in Frankfurt zwei Räuber, die einen 20-Jährigen verprügelt und ausgeraubt haben sollen.

+++++

Diebe klauen in der Nacht zum Montag in der Berliner Straße in Groß-Zimmern einen weißen Audi A4. Das Fahrzeug hat die amtlichen Kennzeichen DI-TK 2711. Die Polizei ermittelt: Rufnummer 06151/969-0.

+++++

Ein Kiosküberfall in Frankfurt scheitert am Sonntagabend an der Gegenwehr des Besitzers. Einem der drei jungen Männer entreißt er die Pistole und schlägt das Trio in die Luft.

+++++

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in der Kaiserstraße in Offenbach flüchtet der mutmaßliche Verursacher: Seinen Geldbeutel mit sämtlichen Daten lässt er allerdings auf dem Fahrersitz liegen. Zeugen wählen die Nummer 06183/91155-0.

+++++

In Heusenstamm erwischt die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher. Das Kuriose: Die Männer transportieren ihre Beute gerade in einer Mülltonne ab.

+++++

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstellen-Mitarbeiterin in Hanau.

+++++

Auf einem Friedhof in der Birkenhainer Straße in Hanau entreißt ein unbekannter Mann am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr einer älteren Dame die Handtasche. Er und ein weiterer Mann flüchten unerkannt. Zeugen wählen die Telefonnummer 06181/100-611.

+++++

Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in der Region:

Mühlheim , Schlesierstraße: Unbekannte brechen zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in einen Kindergarten ein und brechen einen Tresor auf.

, Schlesierstraße: Unbekannte brechen zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in einen Kindergarten ein und brechen einen Tresor auf. Dreieich , Darmstädter Straße: Gauner wollen in der vergangenen Nacht gegen 3.20 Uhr in eine Tankstelle einsteigen, werfen einen Stein durch die Eingangstür und lösen die Alarmanlage aus.

, Darmstädter Straße: Gauner wollen in der vergangenen Nacht gegen 3.20 Uhr in eine Tankstelle einsteigen, werfen einen Stein durch die Eingangstür und lösen die Alarmanlage aus. Egelsbach , Ernst-Ludwig-Straße: Zwei Einbrecher werden von einem Büromitarbeiter am Sonntagmorgen überrascht. Die Unbekannten flüchten gegen 10.15 Uhr nach eiem kurzen Gerangel ohne Beute.

, Ernst-Ludwig-Straße: Zwei Einbrecher werden von einem Büromitarbeiter am Sonntagmorgen überrascht. Die Unbekannten flüchten gegen 10.15 Uhr nach eiem kurzen Gerangel ohne Beute. Hanau , Vor der Kinzigbrücke: Unbekannte brechen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Firma ein.

, Vor der Kinzigbrücke: Unbekannte brechen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Firma ein. Maintal, Moselstraße: Einbrecher klettern an der Regenrinne eines Hauses hoch und versuchen in eine Wohnung einzubrechen. Ein Hund bellt, die Täter flüchten gestern gegen 4 und 5 Uhr.

+++++

In Offenbach eskaliert ein Streit an der Zapfsäule bei einer Tankstelle in der Strahlenberger Straße. Ein 18-Jähriger schlägt am Samstag einem 38-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körpervereltzung und sucht Zeugen: 069/8098-5200.

+++++

Ein Mann bedroht mehrere Zugreisende in Frankfurt mit einem Messer und flüchtet im Anschluss. Dank Zeugenhinweisen nimmt die Bundespolizei den mutmaßlichen Täter am Südbahnhof fest.

+++++

In Darmstadt werden zwei Jugendliche angeriffen und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nun nach einer fünf- bis zehnköpfigen Gruppe und sucht Zeugen.

+++++

Wer hat die Vandalen beobachtet? Am Samstag steigen Unbekannte in die Turnhalle der Erich-Kästner-Schule in der Bartningstraße in Darmstadt ein und lösen gegen 21.20 Uhr Feueralarm aus. Zuvor verteilen sie Sportgeräte und Fäkalien in der Halle und stecken an mehreren Stellen Toilettenpapier in Brand. Hinweise bitte an die Rufnummer 06151/969-0.

+++++

In Darmstadt brechen Unbekannte in ein Schuhgeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße ein. Eine Passantin entdeckt in der Nacht zum Sonntag eine teilweise offenstehende Eingangstür. Die Diebe schweißen einen Tresor auf, entleerten zwei Feuerlöscher und flüchten mit der Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt: Tel.: 06151/969-0. Am Freitag brechen zudem Gauner (zwischen 9 Uhr bis 18 Uhr) in eine Wohnung in der Bartningstraße ein. Am Wochenende versuchen zudem Umbekannte in einen Kindergarten der Kreuzkirchengemeinde in der Brüder-Grimm-Straße einzusteigen.

+++++

Bei einem Streit zwischen sieben Männern in Offenbach wird ein 34-Jähriger mit einem Messer verletzt. Er schweigt zum Vorfall, die Polizei sucht nun den Täter.

+++++