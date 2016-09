Ticker: Polizei-Meldungen aus der Region

Unfälle, Einbrüche, Überfälle & Festnahmen

Offenbach/Frankfurt/Darmstadt - Jeden Tag die aktuellsten Meldungen der Polizei zu Unfällen, Festnahmen, Einbrüchen, Überfällen aus der Region bei uns im Polizei-Ticker:

Trickdieb in Offenbach hat Erfolg: Ein etwa 30 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann wartet gestern in der Friedensstraße offensichtlich schon auf sein Opfer. Er passt gegen 14.45 Uhr eine vom Einkaufen zurückkehrende Seniorin ab. Der dunkelhaarige Täter trägt ihre Taschen nach oben und gelangt so auch in die Wohnung. Nach einem Geldwechseltrick verschwindet der Gauer mit Geldumschlägen aus einem „Versteck“ der Rentnerin. Die Polizei ermittelt: Tel.: 069/8098-1234.

In Dreieich-Sprendlingen ertappen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eisenbahnstraße Einbrecherinnen. Die Frauen (25 bis 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß) flüchten. Beide sind schwarz/weiß gekleidet, eine ist schlank, die Komplizin korpulenter. Zeugen wählen die Rufnummer 069/8098-1234.

Autodiebe unterwegs! In der Schulstraße in Rödermark verschindet ein Opel. Der rote Corsa mit polnischer Zulassung ist gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Bis 20.20 Uhr ist er weg. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Tel.: 069/8098-1234).

In Heusenstamm klauen Diebe in der Nacht zum Donnerstag einen in der Friedrich-Baur-Straße angestellten BMW. Der schwarze 5er, an dem OF-Kennzeichen angebracht sind, verschwindet zwischen 21 und 6 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069/8098-1234.

Dank des richtigen Riechers stellen Polizeibeamte in Offenbach gestern 200 Gramm Marihuana sicher und nehmen einen 27-Jährigen vorläufig fest. Die Beamten kontrollieren den Mann auf der Mühlheime Straße und finden nicht nur Einkäufe in seinen Plastiktüten.

Unbekannte klauen am Mittwochabend eine an der Hirschstraße in Hanau abgestellte Honda RC74 mit dem Kennzeichen HU und der Zahlenfolge 321. Die Diebe knacken das erst knapp vier Monate alte Motorrad, welches mit einem Lenkrad- und Bremsscheibenschloss gesichert ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.

Unbekannte überfallen gestern gegen 15 Uhr eine 65-jährige Frau in Frankfurt. Die Seniorin ist in Begleitung einer 45-Jährigen zu Fuß unterwegs durch die Grünanlage zwischen Barchfeldstraße und Max-Leichter-Weg. Plötzlich nähert sich von hinten ein Mann und entreißt ihr die Handtasche. Er flüchtet mit einem zweiten Täter in Richtung Gießener Straße. Die Polizei sucht Zeugen: 069-75553111.

Diebe klauen in der vergangenen Nacht in Groß-Zimmern einen schwarzen Audi A5 (Kennzeichen DA-P 4947) im Wert von rund 22.000 Euro von einem Grundstück im Otzbergring. Dkie Polizei ermittelt: Tel.: 06151/9656-0.

Ein bislang unbekannter Sittenstrolch treibt sein Unwesen in Hainburg, Seligenstadt und Hanau, die Polizei sucht den Mann nun mit Hilfe eines Phantomsbildes.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Obertshausen wird ein Autofahrer schwer verletzt. Wegen der Rettungsarbeiten staut sich der Verkehr auf der Autobahn.

Ein Fahrradfahrer ist auf der L3065 zwischen Babenhausen und Mainhausen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Donnerstag, 15. September

Die bislang unbekannte und lebensgefährlich Verletzte aus Frankfurt (gestern berichtet) ist heute aufgrund von eingegangen Hinweisen identifiziert. Es handelt sich bei ihr um eine 80-jährige, aus Bad Vilbel stammende Frau.

Die Polizei in Dreieich sucht einen Sittenstrolch, der am Mittwochabend eine Frau belästigt.

Unbekannte brechen in der Nacht auf Mittwoch in das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Dietesheimer Straße in Mühlheim ein, die Polizei bittet unter der Nummer 069/80981234 um Hinweise auf die Täter.

In Dreieich schmeißt ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen die Scheibe eines Einkaufsmarktes in der Buchschlager Allee mit einem Gullydeckel ein. Der Mann ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und von kräftiger, athletischer Statur, zur Tatzeit trägt er einen grauen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 06102/29020 entgegen.

Mit dem sogenannten Enkeltrick (bzw. in diesem Fall ein Neffetrick) ergaunern Trickbetrüger in Offenbach eine wertvolle Münzsammlung und Bargeld von einer 82-Jährigen in der Hohen Straße. Die Polizei bittet unter der Nummer 069/80981234 um Hinweise auf eine 27- bis 30-jährige Frau, die etwa 1,60 Meter groß ist und dunkle, leicht gelockte und mittellange Haare hat. Die Frau hat ein rundliches Gesicht und soll adrett gekleidet gewesen sein.

Nach einem Unfall im Kaiserleikreisel in Offenbach am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr sucht die Polizei (Tel.: 069/80985200) die flüchtige Unfall-Verursacherin. Die Frau fährt einen schwarzen BMW-Geländewagen mit einem Frankfurter Kennzeichen und der anschließenden Buchstabenfolge DO.

Unbekannte brechen am Mittwochvormittag in eine Wohnung in der Rhönstraße in Offenbach ein, die Polizei (Tel.: 069/80981234) bittet um Hinweise auf die Täter.

Die Polizei in Darmstadt sucht unter der Nummer 06151/9690 Zeugen zu einem Hauseinbruch in der Soderstraße und zu einem Autodiebstahl in der Saarstraße.

Nach einem Autodiebstahl in Wiesbaden liefert sich ein Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über mehr als 100 Kilometer.

Mittwoch, 15. September 2016

Erfolg für die Polizei in Offenbach. Die Beamten kontrollieren gegen 0.20 Uhr zwei Männer in der Strahlenberger Straße und entdecken zwei geklaute Fahrräder. Bei einem der Männer, einem 21-jährigen Offenbacher, wird auch Marihuana gefunden. Gestern erwischt die Polizei zudem in der Senefelderstraße unweit des Hauptbahnhofs einen „alten Bekannten“. Der 26-Jährige führt ein Fahrrad (Marke CUBE mit der Modellbezeichnung „Analogue“) mit sich, dessen Rahmennummer unkenntlich gemacht ist. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Offenbach (069/8098-5200).

Ein couragierte Helfer schmeißt einen Fahrgast aus einem Bus der Linie 120 in Mühlheim/Obertshausen, der eine Schülerin belästigt. Nun sucht die Polizei diesen und weitere Zeugen.

Auf der A45 bei Langenselbold kracht gestern ein Autofahrer gegen die Leitplanke (zwischen dem Autobahndreieck Langenselbold und der Anschlussstelle Langenselbold-West in Fahrtrichtung Gießen) und fährt davon. Die Polizei ermittelt nun und sucht einen Mercedes Benz vom Typ „Actros“: Tel.: 06183/91155-0.

In Mühlheim wird ein Junge von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen, die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei (Tel.: 069/8098-1234) bittet Zeugen um Hinweise zu zwei Einbrüchen in der Region:

brechen Unbekannte am Dienstag zwischen 4.45 und 17.30 Uhr in die Dachgeschosswohnung eines Hauses im Robert-Bosch-Weg ein. Ebenfalls gestern (zwischen 6 und 20 Uhr) stehlen Einbrecher aus einer Wohnung Am Stiergraben in Dietzenbach einen Laptop.

Zwei Männer überfallen in Frankfurt einen Kiosk, die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Nach einem Unfall in Frankfurt schwebt eine Frau in Lebensgefahr, die Polizei bittet um Hilfe, die Schwerverletzte zu identifizieren.

Die Polizei in Frankfurt sucht einen flüchtigen Messerstecher, der nach einem Streit am Mainufer auf einen Mann einsticht.

Mittwoch, 14. September 2016

Eine aus einem Altenwohnheim verschwundene 84-jährige Frau löst gestern Nachmittag einen Großeinsatz der Polizei in Seligenstadt aus.

Die Polizei in Offenbach schnappt mit Hilfe von Anwohnern einen Rollerdieb. Er versteckt sich bei seiner Flucht in einem Gebüsch.

In der vergangenen Nacht wird ein Mercedes-Fahrer in Frankfurt kontrolliert. Die Polizei findet Munition im Auto. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in der Hornauer Straße finden die Beamten zudem Betäubungsmittel und Diebesgut. Der 24-jährige Mann und seine 27 und 29 Jahre alten Mitbewohner werden morgen dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Auf der unbebauten und zugewucherten Brachfläche an der Idsteiner Straße, zwischen der Vélizystraße und den Hochhäusern im Spessartviertel in Dietzenbach, hat es heute gebrannt.

An einem Kiosk in Obertshausen eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern um einen Wohnungsschlüssel. Ein 31-Jähriger schlägt plötzlich zu und flüchtet auch mit dem Handy des Opfers.

Ein Pedelec-Fahrer wird am Sonntag in der Burgstraße in Obertshausen von zwei Männern vom Rad gestoßen und bedroht. Der 50-Jährige zieht sich Prellungen und Schürfwunden zu. Gegen 12.30 Uhr ist der Mann auf dem Waldweg unterwegs, als er zwei Gassi-Gehern sein Kommen mit der Klingel ankündigt. Die etwa 25 und 30 Jahre alten Hundeausführer bilden eine Gasse, durch die der Radler durch will. Plötzlich schubst ihn einer zu Boden. Der andere droht anschließend mit erhobener Bierflasche. Hinweise an 06104/6908-0.

Ein Betrüger baut als angeblicher Kriminalbeamter in Darmstadt erst ein Vertrauensverhältnis zu einer Seniorin auf, um sie dann um einen sechsstelligen Betrag zu erleichtern.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu mehreren Einbrüchen in der Region:

Am vergangenen Wochenende brechen Unbekannte zwei Mal in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Dudenhofen ein - in eine Kindertagesstätte und ein Jugendzentrum. Hinweise an 069/8098-1234.

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag in zwei Schulen an der Offenbacher Straße in Neu-Isenburg einzubrechen. Sie kommen nicht hinein und ziehen ohne Beute wieder ab. Hinweise an 06102/2902-0.

Eine „Am Forsthaus“ in Gravenbruch gelegene Sportsbar ist in der Nacht zu Montag das Ziel von Einbrechern. Hinweise an 069/80998-1234.

Vermutlich über das Flachdach dringen Einbrecher am Wochenende in ein Schulgebäude an der Kapellenstraße in Ober-Roden ein. Die Unbekannten versprühen etliche Feuerlöscher im Inneren. Hinweise an 069/8098-1234.

Lauter Knall und greller Lichtbogen nach einem Kurzschluss: Bei einem Unfall am Frankfurter Hauptbahnhof wird ein 38 Jahre alter Mann verletzt.

Die Polizei sucht in drei Fällen von Diebstählen nach Zeugen:

In Offenbach wird gestern im Isenburgring ein grünes Yamaha-Motorrad gestohlen. Hinweise an 069/8098-1234.

wird gestern im Isenburgring ein grünes Yamaha-Motorrad gestohlen. Hinweise an 069/8098-1234. In Dreieich-Offenthal klauen Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag einen roten VW-Multivan. Tatort: Die Straße „An der Tränk“. Hinweise an 069/8098-1234.

klauen Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag einen roten VW-Multivan. Tatort: Die Straße „An der Tränk“. Hinweise an 069/8098-1234. In Heusenstamm bauen Autoaufbrecher in der Nacht zum Montag an drei in Rembrücken geparkten BMW-Fahrzeugen die Navigationsgeräte aus. Die Wagen waren in den folgenden Straßen abgestellt: Im Rehwinkel, Am Kreuzacker sowie an der Hubertusanlage. Hinweise an 069/8098-1234.

Anwohner eines Hauses am Masayaplatz in Dietzenbach haben am Samstagmittag die Feuerwehr alarmiert, weil sie auf ihrem Balkon eine Schlange entdeckt haben.

Montag, 12. September 2016

Bei einer brutalen Schlägerei im Bahnhofsviertel Frankfurt werden mehrere Personen verletzt. Zudem flüchten fünf bis sieben Männer. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeibeamte werden bei einem Einsatz in Erzhausen am späten Freitagabend (9. September) von einem Jugendlichen bespuckt, beleidigt und bedroht. Der 16-Jährige schlägt zuvor auf dem Spielplatz des Kerbgeländes drei Personen. Auf der Fahrt zur Wache ist er weiter aggressiv und verweigert einen Alkoholtest.

Ein Unbekannter bedroht gestern gegen 3.30 Uhr in der Kölner Straße in Frankfurt einen Mountainbike-Fahrer mit einem Messer und erbeutet seinen Rucksack sowie sein Fahrrad. Hinweise an die Polizei unter 069/755-53111.

Ein geöffnetes Wohnzimmerfenster wird einem Hanauer Bürger in der Nacht zum Samstag in der Sternstraße zum Verhängnis. Der Ganove gelangt vermutlich über die Vordächer der Nachbarschaft an das Fenster in der ersten Etage und steigt ein. Hinweise an 06181/100-123.

Ein 24 Jahre alter Mann wird in den Steinbrüchen in Mühlheim von etwa zehn Jugendlichen angegriffen und am Boden liegend getreten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen zu Einbrüchen in zwei religiöse Gemeindezentren in der Marienstraße. Dort brechen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein. Hinweise an 069/8098-1234.

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Offenbacher Polizei gestern einen mutmaßlichen Exhibitionisten festnimmt. Der 32-Jährigen fällt um 20.30 Uhr auf der Rhönstraße in Höhe des Parkplatzes eines Autohauses ein Mann auf, der mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil herumspielt. Als er die Frau bemerkt, fährt er mit dem Auto davon. Die alarmierte Polizei nimmt den verdächtigen Mann unweit des Tatortes fest.

Ein 75-Jähriger ist im Wald bei Neu-Isenburg mit seinem Rad unterwegs, als er in ein Absperrband fährt und stürzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mit seinem beherzten Eingreifen hat auf der Autobahn 66 in einer Baustelle bei Wächtersbach ein couragierter Autofahrer einen erkrankten Senior sicher zum Anhalten gebracht und dadurch vermutlich Schlimmeres verhindert.

Noch unbekannte Täter legen gestern gegen 18.30 Uhr Schotterstein auf Gleise im Bereich Frankfurt-Berkersheim. Eine S-Bahn der Linie 6 beschädigt sich dadurch ein Rad. Hinweise auf die Täter unter 069/130145-1103.

Vermutlich in der Nacht zum Samstag brechen Unbekannte in einen Kindergarten in der Bessunger Straße in Darmstadt ein. Hinweise an 06151/969-0.

Ein 31 Jahre alter Mann durchsucht über hundert von Briefen nach Geld und Gutscheinen und wird beim Entsorgen der Umschläge in Darmstadt erwischt. Nun droht dem Mann richtig Ärger.

Ein Feuerwehrauto fährt gestern mit eingeschaltetem Sondersignal durch Frankfurt. An der Kreuzung Mainzer Landstraße/Düsseldorfer Straße kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Die Bilanz: 70.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte.

Weil sie eine Schreckschusswaffe testen will, schießt eine 24-Jährige in Frankfurt mehrfach aus ihrem Fenster. Spezialkräfte der Polizei rücken an.

Brandstiftung in Dieburg? Heute gegen 1.25 Uhr brennt Sperrmüll auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Nordring 37a. Das Gebäude wird geräumt, die Feuerwehr löscht den Brand zügig. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte knacken am Wochenende in Weiterstadt (im Grünen Weg) und Eppertshausen (auf dem Waldparkplatz gegenüber der Thomashütte) zwei Autos. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Rufnummer: 06151/969-0.

Auf der B43a in Hanau kollidiert ein Geisterfahrer mit dem Wagen einer 24-Jährigen aus Seligenstadt. Anschließend flüchtet der Verursacher.

Die Polizei in Dieburg sucht Zeugen nach Einbrüchen (Tel.: 06151/969-0): In der Straße Am Monfelder See steigen Unbekannte am Sonntag in ein Einfamilienhaus ein. Die Tatzeit liegt zwischen 11 Uhr und kurz vor 23 Uhr. Am Samstagmorgen stellt zudem die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Rohrwiesenweg in Wiebelsbach (Groß-Umstadt) Aufbruchsspuren an einem Fenster fest.

Sonntag, 11. September 2016

Die Polizei (Tel.: 069/75553111) in Frankfurt sucht nach einer jungen Frau, die gestern Abend gegen 20.50 Uhr am Bornheimer Hang eine 15-Jährige attackiert und ihr das Smartphone entreißen will. Allerdings scheitert die Angreiferin an der heftigen Gegenwehr der Jugendlichen und flüchtet. Die Täterin ist etwa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß, sie hat braune lange Locken und gebräunte Haut, zur Tatzeit trägt sie ein orangefarbenes Oberteil und eine schwarze Jeans.

In Frankfurt nimmt die Polizei drei jugendliche Schläger fest, die am Rande der Dippemess auf zwei Männer einprügeln.

Samstag, 10. September 2016

Im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim erbeutet ein Räuber-Trio bei einem bewaffneten Überfall ein Fahrrad und zwei Mobiltelefone, die Polizei bittet um Hinweise.

In Langen entreißen zwei Räuber am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr einer Touristin vor einem Hotel in der Robert-Bosch-Straße eine rote Gürteltasche mit Geld und persönlichen Dokumenten. Die beiden Männer flüchten in einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Heinrich-Hertz-Straße. Die Polizei bittet unter der Nummer 06103/90300 um Hinweise auf die Täter, die beide etwa 1,80 Meter groß und schlank sind, und dunkle Haare haben; einer trug schwarze, der andere braune Kleidung.

Der Raub von Goldketten auf offener Straße nimmt zu, die Polizei in Frankfurt rät deshalb, Schmuck nicht offen zu tragen.

Freitag, 9. September 2016

In Klein-Krotzenburg überfallen zwei Männer eine Gruppe Jugendlicher, die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Die Polizei in Bruchköbel sucht Zeugen eines Unfalls am Montag (29. August 2016) in der Bahnhofstraße, bei dem gegen 13.15 Uhr eine Autofahrerin eine 14-jährige Radlerin anfährt und verletzt. Die Verursacherin ist eine 40 bis 50 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren - die Polizei bittet um Hinweise unter 06181/90100 oder 06183/911550.

Zwei Männer überfallen am späten Donnerstagnachmittag einen 73-Jährigen in seiner Wohnung in der Jaspertstraße im Frankfurter Stadtteil Preungesheim.

In Frankfurt nimmt die Polizei einen 40-Jährigen fest, der mit einer Schreckschusspistole in der Hand in der Münchner Straße gestikuliert hatte. Außerdem schnappen die Beamten drei Ladendiebe, die sich in einem Baumarkt in der Züricher Straße bedienten.

Unbekannte brechen am frühen Donnerstagmorgen in ein Haus im Müllerweg in Mühlheim ein. Eine Bewohnerin ertappt die Einbrecher, wie sie gerade versuchen, einen Tresor zu öffnen. Die Männer, von denen einer ein weißes Oberteil trägt, flüchten. Möglicherweise sind es die gleichen Täter, die in derselben Nacht in ein Fitnessstudio in der Dietesheimer Straße einbrechen, die Polizei sucht Zeugen (Tel.: 069/80981234).

In Rodgau stehlen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in der Schneidemühler Straße und in der Schillerstraße Navi und Lenkrad aus zwei Autos (Mercedes und BMW), die Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 069/80981234)

In Offenbach brechen Unbekannte am Donnerstagmittag zwischen 15.15 und 17.15 Uhr in der Mainstraße (auf Höhe der Kaiserstraße) einen schwarzen Skoda auf, die Polizei bittet unter 069/80981234 um Hinweise.

In Darmstadt flieht gestern kurz nach 14 Uhr ein Motorradfahrer mit waghalsigen Manövern vor der Polizeikontrolle an der Bismarckstraße. Wenig später können die Beamten ihn trotzdem festhalten. Zwischenzeitlich war der 39-Jährige gestürzt. Er hat keine Fahrerlaubnis.

In Hattersheim schlachten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag im Tierpark ein Schaf und lass nur Eingeweide, Fell und Kopf im Gehege zurück. Auch ein Esel wird angegriffen. Hinweise: 06192/2079-0.

Wegen einer Bombendrohung muss die Polizei in der Nähe von Bad Homburg ein Wohnhaus räumen.

Tödlicher Unfall auf der K180 bei Eppertshausen. Eine 54-Jährige prallt mit ihrem Wagen gegen einen Baum.

Trauriger Spitzenplatz für einen 31-Jährigen Autofahrer aus Elsenfeld. Er wird auf der B26 bei Babenhausen mit 62 Stundenkilometern zu schnell erwischt. Jetzt gibt‘s Punkte in Flensburg, Bußgeld von 440 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

