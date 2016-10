Polizei nimmt 21-Jährigen nach Sprint durch Innenstadt fest

Gesuchter prahlte zuerst im Netz

Darmstadt - Die Polizei nahm gestern einen mit Haftbefehl gesuchten 21-Jährigen nach einem Sprint durch die Darmstädter Innenstadt fest. Zuvor hatte sich der junge Mann im Internet damit gebrüstet, zu schnell für die Fahnder zu sein.

Nach einem Sprint durch die Darmstädter Innenstadt hat die Polizei einen mit Haftbefehl gesuchten 21-Jährigen festgenommen. Dieser hatte sich zuvor im Internet gebrüstet, er sei zu schnell für die Fahnder. "Catch me if you can, ich bin schnell, wenn ich renn'", habe er gedichtet, wie die Polizei heute berichtete. Der aus Reinheim im Kreis Darmstadt-Dieburg stammende Mann war nach Erlass des Haftbefehls untergetaucht, am Donnerstagnachmittag entdeckten ihn jedoch Polizisten in Darmstadt. Nach dem Sprint nahmen sie ihn in einem Hinterhof fest, er wurde ins Gefängnis gebracht. (dpa)

Dackelrennen sind Spaß für Hund und Herrchen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa