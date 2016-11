Zug prallt an Bahnübergang gegen Lkw-Anhänger

Unter 200 Fahrgästen eine Leichtverletzte, 240.000 Euro Schaden

Gießen - An einem Gießener Bahnübergang prallt ein Zug in einen wohl ungünstig abgestellten Lastwagen-Anhänger. Der Zugführer erleidet einen Schock, eine Reisende wird leicht verletzt. Die Bundespolizei schätzt den entstandenen Schaden auf 240.000 Euro.

An einem Bahnübergang in Gießen ist ein Zug der Hessischen Landesbahn gegen den Anhänger eines Lastwagens geprallt, der auf die Gleise ragte. Wie ein Polizeisprecher heute mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen niemand ernster verletzt. Der Zugführer habe einen Schock erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Informationen der Bundespolizei in Koblenz wurde im Zug eine Reisende leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen war das Gefährt ungünstig an dem mit einer Halbschranke gesicherten Übergang abgestellt worden, sagte die Sprecherin der Bundespolizei. Es sei ein Sachschaden von rund 240.000 Euro entstanden. Im Zug hätten etwa 200 Menschen gesessen, überwiegend Pendler und Schüler. Die Reisenden hätten mit Bussen weiterfahren können. (dpa)

