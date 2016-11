Erster Schnee auf der Wasserkuppe

Meteorologen erwarten rutschige Straßen

+ © dpa Schnee auf der Wasserkuppe. Der Winter kommt... © dpa

Offenbach - Der Wochenstart hat auf der Wasserkuppe in der Rhön etwas Schnee gebracht. Auf dem höchsten Berg Hessens seien in der Nacht auf Montag ungefähr zwei Zentimeter gefallen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heute in Offenbach.

Ansonsten habe es aber noch keinen großen Wintereinbruch gegeben. Auf dem Großen Feldberg im Taunus liege etwa ein Zentimeter, neu hinzugekommen sei in der Nacht aber nichts. In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer in Hessen weiterhin auf rutschige Straßen einstellen: Bis mindestens Freitag drohen bei nasskaltem Wetter Schneeglätte und überfrierende Nässe. Oberhalb von 400 Metern könne möglicherweise sogar hessenweit eine geschlossene Schneedecke entstehen, sagte ein DWD-Meteorologe.