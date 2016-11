Sechseinhalb Jahre Haft nach Messerattacke auf Spielplatz

Versuchter Totschlag

Limburg - Für einen lebensgefährlichen Messerangriff auf einem Spielplatz in Dornburg muss ein Angeklagter für sechs Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Das Landgericht Limburg verurteilte den 27-Jährigen am Montag wegen versuchten Totschlags. Er war angeklagt gewesen, sich zum Alkoholtrinken mit einem 19 Jahre alten Bekannten im März auf dem Spielplatz verabredet zu haben. Als der Bekannte sich bückte, um eine Getränkedose zu öffnen, habe der Verurteilte unvermittelt gegen dessen Kopf getreten. Dann zückte er ein Küchenmesser und verletzte ihn am Hals, am Brustkorb sowie am Knie. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Die Anklage lautete auf versuchten Mord, laut Gericht war aber die Schuldfähigkeit nicht einwandfrei zu klären.

Weshalb er seinen Bekannten derart brutal angegriffen hat, könne er nicht erklären, hatte der 27-Jährige im Prozess ausgesagt. Allerdings sei er bisweilen geistig abwesend und empfinde eine Traurigkeit, die bereits in der Vergangenheit zu auto-aggressivem Verhalten geführt habe. Der Verteidiger hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten gefordert. Der Staatsanwalt hatte auf sieben Jahre und sechs Monate plädiert. (dpa)

