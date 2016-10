Spritdieb macht fette Beute - die Polizei ist schadenfroh

Kurios:

Butzbach - Ein Dieb hat in Butzbach in der Wetterau fette Beute gemacht - allerdings anders als erhofft. In einer Art offenen Brief an den unbekannten Täter berichtete die Polizei, dieser habe wohl gedacht, in der Nacht zum Donnerstag etwa 400 Liter Kraftstoff aus einem abgestellten Lastwagen abgezapft zu haben.

"Tja, wir können dir sagen, du hättest besser auf den Aufkleber auf dem Tank achten sollen", schreiben die Beamten. Denn darauf stand: "Tank nur mit Tierfett befüllen". Dem Kraftstoff sei ein spezielles Fett beigemischt, mit dem nur wenige besonders ausgerüstete Fahrzeuge fahren könnten. "Hast du den Kraftstoff schon in dein Auto oder ein anderes Fahrzeug gefüllt?", schreiben die Beamten weiter. "Dann wird der Spaß richtig teuer für dich." Denn bei ungeeigneten Fahrzeugen werde dieser kalt und fest - "und richtig: Nichts geht mehr! Auto kaputt!" Die Polizei wünschte dem Dieb noch viel Freude mit seiner Beute - und sucht nach Zeugen. (dpa)

