Kleintransporter und Auto stoßen zusammen

Edertal/Kassel - Tödlicher Unfall in Nordhessen: Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen stirbt eine Person.

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters und eines Autos in Nordhessen ist am frühen Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Der Pkw geriet bei dem Unfall zwischen Edertal-Wellen (Kreis Waldeck-Frankenberg) und Fritzlar-Geismar (Schwalm-Eder-Kreis) in Brand, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Weitere Einzelheiten waren zunächst noch unklar. Die Landesstraße wurde voll gesperrt. (dpa)

