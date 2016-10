Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Unfall bei Bad Camberg

Bad Camberg - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen.

Der 28 Jahre alte Mann krachte mit seinem Wagen am Dienstagmorgen bei Bad Camberg frontal gegen den Lkw. Vermutlich kam der Autofahrer aus bisher unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab, wie die Polizei in Wiesbaden berichtete. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Landstraße blieb nach dem Zusammenstoß für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. (dpa)

Tödlicher Unfall auf A5 bei Langen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa