Explosion beim Chemieriesen BASF: Mehrere Verletzte und Vermisste

Unfall-Ursache noch unklar

Lampertheim - Auf dem Gelände des Chemieriesen BASF im hessischen Lampertheim gab es heute einen Unfall, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

+ Dieses Bild wurde während des Unfalls aufgenommen. © Einsatzreport Südhessen Auf dem BASF-Gelände im hessischen Lampertheim im Kreis Bergstraße gab es heute eine Verpuffung an einem Filter, wie BASF mitteilte. Vier Menschen wurden dabei verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zudem werden weitere Menschen vermisst. Das Unternehmen stellte betroffene Anlage ab. Normalerweise produziert es dort Additive für Kunststoffe. Die BASF-Umweltmesswagen stellten keine erhöhten Werte fest. Die Ursache für die Verpuffung und anschließende Explosion ist noch unklar.

Bislang wurden bei BASF in diesem Jahr 15 Produktaustritte gemeldet, 2015 waren es 13 Fälle gewesen. Wegen eines Zwischenfalls mit Phosgen im Juni hatte das Umweltministerium in Mainz kürzlich eine Inspektion der TDI-Anlage in Ludwigshafen angekündigt. Teile davon sind bereits erledigt, zusammenfassende Ergebnisse sollen voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte vorliegen. (dpa)

