Auto überschlägt sich nach Kollision mit Wildschwein

Unfall auf A5

Auf der A5 bei Bensheim überschlägt sich ein Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Vier Menschen werden verletzt.

Bensheim - Auf der A5 bei Bensheim überschlägt sich ein Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Vier Menschen werden verletzt.

Eine 49-Jährige und ihre 20-jährige Tochter sind in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall in der Nähe von Bensheim schwer verletzt worden. Ihr Fahrzeug kollidierte auf der A5 mit einem Wildschwein und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Der 50-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz wurden leicht verletzt. Die Zufahrt von der B 47 auf die A 5 war etwa eine Stunde lang in Richtung Heidelberg gesperrt. (dpa)