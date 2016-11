Autofahrer stirbt in Flammen

Unfall bei Gießen

Lich/Gießen - Tödlicher Unfall in Lich bei Gießen: Auf der L3481 verliert am gestrigen Mittwochabend ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Baum.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Gießen ist ein 22-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er war nach Angaben der Polizei auf der Landstraße 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Wagen ging in Flammen auf, Rettungskräfte konnten den Mann am Mittwochabend nur noch tot aus dem Auto bergen. Die Straße wurde mehrere Stunden lang voll gesperrt. (dpa)

Autofahrer stirbt bei Unfall mit Gefahrguttransporter auf A2 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa