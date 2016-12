Unfall auf A5

Reiskirchen - Zwei Schwerverletzte und Rüben auf der Fahrbahn: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A5 bei Reiskirchen.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in der Nähe von Reiskirchen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war ein mit Zuckerrüben beladener Lastwagen am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Kassel umgekippt. Beim Versuch, der Ladung auszuweichen, prallte ein Autofahrer kurz darauf mit seinem Wagen in eine Leitplanke. Der Mann und der Lastwagenfahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. (dpa)

Über 100 Autos krachen ineinander - Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa