Verdacht: Medikamenten-Tests an Heimkindern

Forscherin entdeckt Brief im Merck-Archiv

+ © Boris Roessler/dpa Die Hephata-Kirche auf dem Gelände des gleichnamigen Diakoniezentrums in Treysa. Medienberichten zufolge hat das Pharmaunternehmen Merck an Bewohnern eines Kinderheims auf dem Gelände bis in die 1970er Jahre hinein Medikamentenversuche unternommen. Jetzt sucht die Einrichtung nach Betroffenen. © Boris Roessler/dpa

Treysa - Nach Recherchen einer Forscherin besteht der Verdacht, dass vor Jahrzehnten in einem nordhessischen Heim Medikamente an Kindern getestet wurden. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung der evangelischen Hephata Diakonie in Treysa.

Die Pharmazeutin Sylvia Wagner führt in einer Liste im Anhang eines Aufsatzes zu Arzneimittelstudien an Kindern unter anderem das Neuroleptikum Decentan sowie Hephata in Treysa im Schwalm-Eder-Kreis auf. Zuvor hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet. Wie der Sprecher der Hephata Diakonie, Johannes Fuhr, am heute mitteilte, hat Wagner einen Brief im Archiv des Pharmaunternehmens Merck entdeckt.

+ Schild zum Hephata-Diakoniezentrum in Treysa. © Boris Roessler/dpa Er bestätigt die Lieferung des seinerzeit noch nicht zugelassenen Medikaments Decentan 1957 an das Heim in Treysa. Empfängerin ist Fuhr zufolge eine damals bei Hephata tätige Ärztin. Auch an Essener Heimkindern sollen nach Recherchen von Experten im Archiv von Merck Ende der 50er Jahre Medikamente getestet worden sein

Fuhr sagte, die Hephata Diakonie bemühe sich bereits seit 2009 um die Aufarbeitung der Heimkinder-Erziehung in den 1950er bis 1970er Jahren. Hinweise auf mögliche Medikamenten-Tests an Kindern hätten sich aus den hauseigenen Akten und Nachforschungen bisher nicht ergeben. Die Diakonie wolle nun noch einmal Zeitzeugen ansprechen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. (dpa)