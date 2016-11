Vollsperrung auf A5 nach zwei Unfällen

Bad Nauheim/Friedberg - Nach zwei Unfällen auf der Autobahn 5 zwischen Bad Nauheim und Ober-Mörlen ist es im Berufsverkehr in Richtung Süden zu Behinderungen gekommen.

+ Bild von der Unfallstelle auf der A5. © Polizei

In der Nacht auf Dienstag war zunächst ein 20 Jahre alter Autofahrer auf einen Lastwagen gerast und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden, wie die Polizei in Friedberg mitteilte. Sein 28-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Im wegen dieses Unfalls entstandenen Stau prallten drei Lastwagen aufeinander. Dabei verletzte sich einer der Fahrer leicht. Insgesamt entstand bei beiden Unfällen ein Sachschaden von rund 225.000 Euro. Alle drei Lastwagen mussten abgeschleppt und die Autobahn während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen konnte am Morgen gegen 5.30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten sollten sich jedoch noch mehrere Stunden hinziehen. Die Polizei rechnete mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr auf der A5 sowie auf den Umleitungsstrecken. (dpa)