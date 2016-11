Wald in Hessen leidet unter Trockenheit

Gesundheit der Bäume verschlechtert

Wiesbaden - Die Gesundheit der hessischen Wälder hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu 2015 verschlechtert. Dies liegt unter anderem an den Spätfolgen von Trocken- und Hitzeperioden des Vorjahres, wie Umwelt-Staatssekretärin Beatrix Tappeser in Wiesbaden erklärte.

Außerdem hätten die Buchen in dieser Saison besonders viele Bucheckern produziert. Diese sogenannte Mast ist ein ganz natürlicher Vorgang - führt jedoch zu einem lichteren Laub. "Der Zustand unserer Wälder ist aber trotz dieser Einflüsse insgesamt als stabil zu bezeichnen", sagte Tappeser. 2015 sei deutschlandweit das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Statistik 1881 gewesen. Zusammen mit der Trockenheit begünstige dies die Entwicklung des Borkenkäfers, unter dem die Fichten litten. (dpa)

