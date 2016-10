Wetter: Trüber Oktober-Beginn in Hessen

Herbst hält Einzug

Offenbach - Nach einem ungewöhnlich warmen September ist Hessen mit trübem und regnerischem Wetter in den Oktober gestartet. Tief „Xun" sorgte heute nach Angaben für langanhaltende Schauer und graue Wolken.

Entsprechend kühl die Temperaturen: Am ersten Tag des Monats wurden kaum mehr als 15 bis 18 Grad erreicht. "Mehr als 20 Grad gibt es ab Sonntag immer seltener", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Nachts könne es in den kommenden Tagen sogar Bodenfrost geben - "frostgefährdete Pflanzen sollten allmählich geschützt werden", riet er.

Ähnlich trüb bleibt es auch die kommenden Tage. Erst am Dienstag ziehen sich die Schauer zurück und es bleibt trocken. Am Mittwoch gibt es eine Mischung aus Nebel, Hochnebel und Sonnenschein.

Der September war in Hessen extrem warm und sonnig. Mit 17,0 Grad lag die durchschnittliche Temperatur um 3,8 Grad über dem langjährigen Mittel. In Bad Nauheim wurden am 13. September 33,2 Grad gemessen.

