Die wilden Ur-Hessen

Stylische und stramme Burschen

+ © dpa Das Siedlungsgebiet der Chatten im heutigen Hessen © dpa

Frankfurt - 70 Jahre Hessen? Von wegen! Die Vorläufer der Hessen, die Chatten, machten schon vor 2000 Jahren den Römern das Leben schwer. Gewitzter und geschickter als andere Germanen sollen sie gewesen sein. Stramme Burschen und stylisch obendrein: mit "Feuerfarbe" im Haar.

Wenn in diesen Tagen im ganzen Land "70 Jahre Hessen" gefeiert wird, verengt das den Blick. Tatsächlich reicht die Geschichte der Hessen bis ins Mittelalter zurück. Noch weiter zurück, bis in die Antike, lässt sich gar die Spur der Chatten zurückverfolgen, eines germanischen Stammes, dem die Hessen wohl ihren Namen zu verdanken haben. Von Chatten zu Hessen - wie lief das? Die Fachwelt ist sich - wie immer in solchen Fragen - nicht völlig einig. Gängige Meinung ist aber, dass sich der Namen über Jahrhunderte in mehreren Schritten und Lautverschiebungen änderte: von Chatti zu Hatti weiter zu Hazzi und Hassi bis schließlich zu Hessi. Die Chatten als Namensgeber waren zur Zeit der Hessi schon im Volk der Franken aufgegangen. Und sind damit etwas zu Unrecht aus dem allgemeinen Bewusstsein der heutigen Hessen verschwunden. "Chatten" kennen die meisten - vor allem die jüngeren - Hessen eher als neudeutschen Begriff fürs Plaudern im Internet (sprich "tschätten").

Die "Chatten" (sprich: "Katten") sollen, glaubt man römischen Geschichtsschreibern, ein wildes, aber auch gewitztes Volk gewesen sein, das im heutigen Mittel- und Nordhessen siedelte. "Wie sie sich selbst genannt haben, wissen wir nicht und werden es vermutlich nie herausfinden", erklärt der Archäologe Rüdiger Schwarz, der sich im Saalburgmuseum mit dem Zusammenwirken von Germanen und Römern in der Spätantike befasst. Das Problem: "Wir haben leider keine Schriften oder Inschriften der Chatten selbst." In der Forschung sind die Chatten ein Teil der Rhein-Weser-Germanen, der Völkerschaften also, die zwischen beiden Flüssen lebten und auch als Westgermanen bezeichnet werden. Einen nicht unbedeutenden Teil von dem, was heute über die Ur-Hessen bekannt ist, verdankt die Nachwelt dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus und seinem Werk "Germania", das etwa um 98 n. Chr. entstand.

+ Archäologe Rüdiger Schwarz entnimmt im Römerkastell Saalburg bei Bad Homburg der Sammlung einen Topf mit Deckel, der germanischen Ursprungs ist und wahrscheinlich den nördlich des Limes im heutigen Hessen siedelnden Chatten zugeschrieben werden kann © dpa Bei aller Kritik der modernen Geschichtsforschung an der "Germania" liefert Tacitus darin doch eine anschauliche und unterhaltsame Beschreibungen der Chatten. "Das Volk ist von härterem Körperbau, hat straffe Glieder, trotzigen Blick und größere Lebhaftigkeit", schreibt Tacitus. "Für Germanen haben sie viel berechnenden Verstand und Geschicklichkeit." Tapfere und gut organisierte Krieger seien die Chatten, so erzählt Tacitus weiter, langhaarige und bärtige Männer, mit einem Faible für eiserne Armringe. Von den chattischen Frauen weiß der Römer leider nichts zu berichten. Dafür erfährt der Leser von einer gewissen Unbekümmertheit der Ur-Hessen - ja, man könnte sogar eine frühe Form hessischer "Lusdischkeid" erkennen: "Keiner hat Haus oder Acker noch sonst ein Geschäft; wo sie hinkommen, werden sie verköstigt, verschwenderisch mit fremdem Gut, Verächter eigenen Besitzes."

Die Vorläufer der Hessen ein Haufen von Schnorrern? "Tacitus hat Klischeebilder verwendet", gibt Schwarz zu bedenken."Die Chatten lebten in einer Agrargesellschaft. Die mussten schon ganz schön hart arbeiten. Nur mit Schnorren kann keine Gesellschaft bestehen." Eine Ahnung vom rauen Leben der Germanen vermitteln Geschichtsfans, die hin und wieder bei Veranstaltungen in der Saalburg in historische Rollen schlüpfen. Als Handwerker schärfen sie Äxte oder üben als Krieger den Umgang mit nachgebildeten Waffen. So helfen die sogenannten Reenactors mit viel Hingabe dabei mit, Menschen des 21. Jahrhundert eine anschauliche Vorstellung längst vergangener Zeiten zu vermitteln. Auf die Chatten spezialisiert hat sich beispielsweise Michael Slansky, der am "Nordzipfel des Wetterauer Limes" - der Gegend um Wetzlar - lebt, wie er sagt. Auch er arbeitet mit viel Liebe zum Detail: So sind beispielsweise Fibeln, Lanzenspitze und Schildbuckel seiner Krieger-Ausrüstung Funden aus Mittelhessen nachempfunden, die aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus stammen. "Mich interessieren die Germanen, die vor der eigenen Haustür gelebt haben", sagt der 42-Jährige.

"Die Recherche ist allerdings schwierig, weil es dazu nur wenige Funde gibt." Was taugen die Beschreibungen des Römers Tacitus, wenn die heutigen Hessen mehr über ihre Vorläufer erfahren wollen? Bei aller Quellenkritik, die man an Tacitus natürlich üben müsse, gebe es Vieles, bei dem Archäologie oder Geschichtsforschung feststellen müsse: So steht es auch bei Tacitus, erklärt der Landesarchäologe Udo Recker. "Es ist sicher nicht alles an den Haaren herbeigezogen. Es ist keine Sammlung von Märchen. Man darf aber auch nicht jedes Wort für bare Münze nehmen. Seine Germania wurde durch eine römisch gefärbte Brille geschrieben." Und eines zeigen römische Sekundärquellen wie Tacitus nach seiner Einschätzung auf jeden Fall: "Es gab im germanisch aufgesiedelten Raum verschiedene Gruppen, die sich anhand bestimmter Kriterien unterscheiden ließen, wozu auch die Namensgebung gehörte.

+ Archäologe Rüdiger Schwarz zeigt Römerkastell Saalburg bei Bad Homburg einen Topf mit Deckel, der germanischen Ursprungs ist © dpa Das ist gerade für eine mögliche Ableitung von Chatten zu Hessen wichtig." Das Leben der Ur-Hessen war nicht einfach. Harte Arbeit - auch die Kinder mussten schon früh mit anpacken-, dazu Kriege, Krankheiten und mangelnde Hygiene führten dazu, dass viele Germanen nicht alt wurden. Es braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, wie verlockend der römische Lebensstil für viele Chatten gewesen sein muss, die in ihren kleinen Dörfern in einfachen Langhäusern, meist mit Vieh unter einem Dach, lebten. Auf der anderen Seite des Limes dagegen gab es Gebäude aus Stein, Badehäuser mit Marmor und heißem Wasser: kurz den Luxus und Duft der großen, weiten Welt. "Und so entwickelte sich nach den ersten, zumeist kriegerischen Kontakten nach ein, zwei Generationen ein reger Austausch zwischen Germanen und Römern", erklärt Schwarz. Chattische Krieger verdingten sich als Söldner beim römischen Heer - "da gab es später sogar eine Art Rente", und Händler tauschten, was das Herz begehrte. Den Germanen stand der Sinn vor allem nach Luxusgütern aus dem Imperium Romanum, nach Schmuck, Gewürzen und Wein, wie der Archäologe berichtet.

Die Chatten ihrerseits verkauften den Römern Bernstein von der Ostsee, Felle, Holz, Honig und das bei den Römerinnen sehr begehrte blonde Germanenhaar. Haare spielten nicht nur als Tauschobjekt eine wichtige Rolle: Den Ur-Hessen war es offenkundig wichtig, trotz aller Kriege und harter Arbeit ihr Styling nicht aus den Augen verlieren. Einem Zeitgenossen Tacitus', dem römischen Dichter Martial, zufolge verdankt die Antike den Vorläufern der Hessen wohl auch ein tolles Haarfärbemittel. Der "chattische Schaum" ("spuma chattica") soll dem Haar "Feuerfarbe" verliehen haben. Der chattische Schaum war laut Landesarchäologe Recker ein "wie auch immer geartetes, rot färbendes Mittel, möglicherweise aus Sinter gewonnen, der in der Wiesbadener Gegend abgelagert ist". Dass Farbe und das das zeitweise Färben von Körperteilen für Menschen eine große Rolle spielt, sei aus verschiedenen Kulturräumen und Zeiten belegt - oftmals im Zusammenhang mit besonderen Anlässen und Riten. Wenn die Römer dies dann ins Imperium importiert haben, um sich damit die Haare zu färben, dann habe das eher modische Gründe gehabt.

Trotz ihrer auffälligen Haare in Feuerfarben verliert sich die Spur der Chatten als eigenständiger Volksstamm schließlich im Dunkel der Geschichte. "Die Chatten verschwanden aus der Überlieferung, das ist unser Problem", sagt Schwarz. "Mit dem Fall des Limes beginnt die Entstehung der neuen Stammesverbände wie Franken und Alemannen. Es liegt nahe, dass die Chatten in den Franken aufgegangen sind." Und wurden somit Teil eines Volkes wurde, das Mitteleuropa in den kommenden Jahrhunderten seinen Stempel aufdrückte. Im Jahr 738 betritt dann schließlich der Hesse erstmals urkundlich belegt die Bühne der Weltgeschichte: In einem päpstlichen Schreiben an Bonifatius, den "Apostel der Deutschen", ist vom "populus hessiorum", dem Volk der Hessen, die Rede, das an der unteren Fulda siedelte. (dpa)