Wildschweine in der Wellness-Oase

Tiere verirren sich in Therme

Bad Karlshafen - Zwei Wildschweine haben in einer Therme in Bad Karlshafen für viel Aufregung gesorgt. Sie seien durch die Weser geschwommen und so zunächst in den Garten der Anlage gelangt, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel.

Eines der Tiere schwamm durch ein Becken und rannte dann in den Gastronomiebereich der Therme. "Das Wildschwein konnte durch einen Hinterausgang getrieben werden und ist über den Parkplatz zurück durch die Weser geflüchtet", heißt es auf der Internetseite der Weser-Therme. Einer der Thermen-Techniker sei leicht am Arm verletzt worden. Vermutlich seien die Tiere durch eine Treibjagd in Panik versetzt worden und so in den Garten der Wellness-Anlage gelangt. (dpa)

