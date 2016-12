Pärchen fährt mit Auto auf der Skipiste

Seilbahn außer Betrieb!

Etwas neben der Spur war ein Pärchen am Sonntag in Österreich. Die beiden wollten das Panorama am Krippenstein (Österreich) genießen. Allerdings war die Seilbahn gerade nicht in Betrieb.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Obertraun ging am Sonntag um 14.39 Uhr ein Anruf der Polizei ein: Fahrzeug steckt auf der Skipiste im Schnee fest. Neben dem Alarm gab es auch kurze Angaben zum Fahrer: "Weil Seilbahn nicht in Betrieb, wollte er mit dem Auto den Five Fingers einen Besuch abstatten."

Sofort rückten zwölf Feuerwehrleute mit Kommandofahrzeug, Kleinlöschfahrzeug und Rüstlöschfahrzeug aus, um den Volvo zu bergen.

Nichts geht mehr!

Wie sich herausstellte, war der Wagen auf der Talabfahrt in einem Haufen Kunstschnee steckengeblieben. Alle vier Räder hingen in der Luft und drehten komplett durch. Denn der Volvo - übrigens kein Allrad - hing auf dem Schneeberg fest. Am Unterboden hatte sich der Kunstschnee zusammengepresst. „Der hatte keine Chance“, sagt Feuerwehrkommandant Hans Strick (40). Selbst Anschieben war in diesem Fall seiner Ansicht nach keine Option.

Mit einer Seilwinde konnten die Feuerwehrleute das Auto aus seiner misslichen Lage befreien. Die Rettungsaktion - vom Anruf der Polizei bis zur Bergung des Volvos - war innerhalb von 50 Minuten vorbei. Der Fahrer zeigte sich gegenüber der Feuerwehr sehr einsichtig und räumte ein, dass er einen Fehler gemacht habe.

+ Mit einer Seilwinde bergen die Feuerwehrleute den Volvo. © FFW Obertraun Dass sich Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auf die Skipiste verirren, kommt im Winter nach Aussage von Hans Strick eigentlich nicht vor. Obwohl der Ort an der letzten Ecke Oberösterreichs am Fuße vom Dachstein liegt und für seine steilen Pässe bekannt ist, wie Strick erklärt. „Im Winter kann es schon mal vorkommen, dass der Ort komplett von der Welt abgeschnitten ist“, sagt er.

Eher im Sommer würden Ausflüger mal aus Versehen den Weg über die Abfahrt wählen.

Eine Geschichte ist Strick, seit vier Jahren Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obertraun, jedoch im Gedächtnis geblieben:

An einem Faschingssonntag war ein Mann mit seinem Geländewagen auf der Langlaufloipe festgehangen. Der Grund: Das Navi hatte den Fahrer auf die Langlaufloipe geführt. Nach einem halben Kilometer wollte der Mann wenden und rutschte mit seinem Wagenheck von der festen Skispur in den weichen Schnee.

Übrigens: Die Seilbahn am Krippenstein (Österreich) plant den Saisonstart zu Weihnachten am 24. Dezember.

