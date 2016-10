24 beschlagnahmte Werke an Hitlers Fotografen zurückgegeben

Spaenle berichtet

München - Die amerikanischen Besatzungsbehörden beschlagnahmten Kunstgegenstände von NS-Funktionären. Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen gaben sie in mehreren Fällen zurück.

Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben in mehreren Fällen Kunstgegenstände an NS-Funktionäre oder deren Angehörige zurückgegeben oder verkauft, die amerikanische Besatzungsbehörden zuvor beschlagnahmt hatten. Das berichtete Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) am Mittwoch im Wissenschaftsausschuss des Landtags in München. In einem Fall wurden demnach 24 beschlagnahmte Werke, die die Staatsgemäldesammlungen inventarisiert hatten, an Hitlers Fotografen Heinrich Hoffmann zurückgegeben - dieser hatte gegen seine Enteignung geklagt.

