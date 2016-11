Ausverkauftes Haus bei Sitzung von „11unnereinerkapp“

Traditionell gelungen

Offenbach - Eine Tradition setzt sich fort: Seit 2009 sorgt die Fastnachtssitzung von „11unnereinerkapp“ für das erste große Ausrufezeichen der neuen Kampagne. Immer in Rumpenheim, immer im Bürgerhaus, immer freitags. Von Stefan Mangold

Nach dem Einzug des Elferrats muss Sitzungspräsident Rico Longerich zunächst Kritik mal üben: „Jene, die gerne vom Schulterschluss der Offenbacher Vereine sprechen, die vermisse ich bei uns.“ Mit ihnen wäre es allerdings eng geworden. Die 200 Karten zur Sitzungsouvertüre gingen wie immer problemlos über den Vorverkaufstresen. Und die Finanzierung der Sitzung im nächsten Jahr ist jetzt schon in trockenen Tüchern, ausreichend Sponsoren haben zugesagt. Die sind auch nötig, denn von den 9,99 Euro Eintritt ließen sich keine großen Sprünge finanzieren. Schon gar nicht die der „KG Rote Husaren Manheim“, ein 700-Einwohner-Dorf unweit von Köln.

Die semiprofessionelle Truppe tritt mit 31 ihrer 40 Akteure auf. Dreimal die Woche steht mit den starken Männern und athletischen Frauen Training auf dem Plan. Mit unerschöpflicher Kondition stemmen die Kerle die Damen ständig Richtung Saaldecke. Das Publikum singt: „Das war super, das war elegant...“ Und Longerich schwärmt, als die Jungs aus der Eifel auch ihn durch die Lüfte wirbeln. „Das werde ich niemals vergessen.“ Im November 2017 darf der Sitzungspräsident das wohl wieder genießen. Sigrid Isser, Ehrenrätin im OKV, sagte zu, den nächsten Auftritt der Roten Husaren zu finanzieren.

Das gilt auch für die Gage von René Weiß. Der Schlagersänger aus der Nähe von Marburg singt von einem keineswegs ausgedünnten Sparten-Geschmack: „Bei mir, da tanzen die Hormone Mambo, wenn ich nur dicke Mädchen seh’.“ Dabei läuft der 30-Jährige durch den Saal und verteilt Pralinen. Die Ehre gibt sich auch das designierte Offenbacher Prinzenpaar Svenja I. und Christian I., genauso wie das bereits gekrönte Kinderprinzenpaar von Burgilla, Vanessa I. und Keanu I., samt Hofdame Zara und Mohr Felix. Bei allen Kindern fällt angenehm auf: Ihre Reden und Gesänge kommen ohne jedes Stocken daher.

Später ehrt Volker Schulz, Mitglied im Elferrat, bisherige Sponsoren wie Harald Hagedorn und Kirsten Fries mit Orden. Darauf können im nächsten Jahr auch Manuela und Robert Pies hoffen, die in den Kreis der Sponsoren neu eintreten. Ansonsten folgt eine Tanzgruppe auf die nächste; insgesamt sind es 17 Formationen. Aus Offenbach: Die Cobras der Ranzengarde, die gar nicht kleinen Minis des Konzertorchesters, die Wild Diamonds von den Mozarthusaren und die drei Tänzerinnen der Stadtgarde. „Wer hier oben in der Hitze steht, der ahnt, was die leisten“, wirft Rico Longerich ein.

Bei den Darstellern aus Königstein zeigen mit den Plaschi Minis, den Resi Dancers und den Königstänzern zwei Generationen ihr Können. Die Danceaholic-Frauen von Concordia Kesselstadt verbreiten mit ihren Kostümen asiatisches Flair. Als barmherzige Krankenschwestern geben sich ihre Vereinskollegen vom Männerballett aus. Farbenfroh und akrobatisch treten die Dexi-Dancers aus dem Rheinhessischen Dexheim auf. Eine laszive Show liefern die Damen der TG Stockstadt. Aus der Nachbarstadt tanzen die Mädchen der KJTSV Frankfurt und die Vanity Showdanders; aus Taunusstein die Funny Dancers, aus Wenigumstadt das akrobatische Paar des Radsportvereins. Stephan Wolf, Dirigent der Icebreakers der Stadtgarde, applaudiert im Publikum den Guggemusikern von Underground aus Heilbronn.

Zum Finale steht Tina Iwanitzki auf der Bühne, die Spezialistin für Stimmungs- und Schlagermusik aus der Frohsinnshochburg Köln. Nach ein paar Liedern erklingt zwar zum ersten, aber ganz bestimmt nicht zu letzten Mal in dieser Kampagne ein bestimmter Song: „Atemlos durch die Nacht...“