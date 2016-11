Bimmbären feiern Start in 43. Kampagne

Närrischer Eid abgelegt

+ © Privat Die Bimmbären ehren bei ihrer Eröffnungssitzung (von links) Isabelle Kratoska, Moja Hedermann, Jogi Stroh, Cornelia Hohenstein, Lukas Kienle und Silvia Schütze. © Privat

Dreieich - Den Start in die närrische Zeit feierten die Bimmbären ausgelassen im Gemeindesaal St. Laurentius. Und wie immer warteten die Fastnachter bei der Eröffnung der neuen Saison mit einigen Premieren auf. Auch das Motto wurde verkündet. Diesmal verwandeln sich die Bimmbären in Piraten.

Pünktlich um 19.11 Uhr marschieren Musikzug, Elferrat und Garden in den voll besetzten Saal ein. Erste Helau-Rufe ertönen und schnell kommt Stimmung an dem Abend auf, den den Sitzungspräsident Markus Schütze führt. Zunächst legen alle Anwesenden den karnevalistischen Eid ab. Es wird Gott Jokus geschworen jeden roten Mund zu küssen, immer ein guter Narr zu sein und alles zu tun, dass es eine super Zeit wird.

Mit Michael Grimmeisen, Andreas Stroh und Patrick Trützschler gibt es gleich drei neue Gesichter im Elferrat. Natürlich gehören auch Büttenreden zum bunten Programm. Premiere in der Bütt feiert Laura Schütze, Tochter des Sitzungspräsidenten. Zuvor präsentieren die Tänzer der Jugendklasse Elementrix ihren selbst gedichteten Hit „Wir wollen die Bimmbären sehen“. Schnell stimmt der ganze Saal mit ein.

Die Solistinnen Rebecca Kratoska, Franziska Schubert und Moja Hedermann zeigen erstmal ihre neuen Tänze vor Publikum. Alle drei Tänze sind wieder sehr anspruchsvoll und mit vielen akrobatischen Elementen bestückt. Auch die Minis und Elementrix präsentieren ihren neuen Marsch. Dabei haben viele neuen Kinder ihren ersten Auftritt. Die Kleinsten des Vereins – die Superminis - verzaubern das Publikum mit ihrem Schäfchentanz. Natürlich ist auch das frisch gebackene Dreieicher Prinzenpaar Matzi I. und Volker I. (gestellt in dieser Kampagne vom 1. SKV) mit ihrem General Stefan und der guten Fee Angie zu Gast, die ausgelassen mitfeiern. Nach ihrer Inthronisation haben sie bei den Bimmbären ihren ersten offiziellen Auftritt.

Fester Bestandteil der Saisoneröffnung sind auch Ehrungen. So stehen bei den Garden Beförderungen an. Nach fünf Jahren aktiver Zeit in der Garde wird Lukas Kienle zum Leutnant ernannt, Moja Hedermann und Isabelle Kratoska sind bereits seit zehn Jahren aktiv dabei und werden zum Oberleutnant befördert. Silvia Schütze ist bereits seit 30 Jahren aktiv in der Garde und erhält dafür eine besondere Auszeichnung. Angefangen hat sie damals bei der Minigarde, heute ist sie Betreuerin und Co-Trainerin der Minis. Geehrt werden außerdem nochmals Moja Hedermann und Isabelle Kratoska für ihre elfjährige Vereinszugehörigkeit. Bereits seit 22 Jahren ist Jogi Stroh dabei, Cornelia Hohenstein sogar schon seit 33 Jahren.

Das Ende des Programms läuten Markus Schütze und Nico Lück ein – als Margitsche und Nicoletta in der Bütt. Dabei bekommt so mancher sein Fett weg und das Zwerchfell wird beim Lachen reichlich strapaziert. Im Laufe des Abends enthüllen die Bimmbären auch das Motto für ihre 43. Saison. Dieses lautet „Mit Augenklapp und Papagei lasse mer de die Fassenacht nei“ . Man darf gespannt sein, welche Piraten bei der großen Karnevalssitzung am Samstag, 11. Februar 2017 so alles in der Dreieich einfallen werden.

Wer dabei sein möchte sollte sich schon jetzt Karten sichern. Der Vorverkauf ist gerade angelaufen. Kartenreservierungen sind telefonisch unter 06103/68911 oder per E-mail an karten@bimmbaer.de möglich. (hok)